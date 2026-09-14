Norris est remonté : il veut revoir les règles ‘injustes’ de la VSC

L’incident mécanique ayant affecté Lance Stroll, dans le premier tiers du Grand Prix à Madrid, a précipité une chaîne d’événements qui aura finalement coûté la victoire à Lando Norris. Le pilote McLaren F1 gérait en tête de course, devant Andrea Kimi Antonelli, après avoir signé la pole la veille. Mais voilà : le timing de la voiture de sécurité virtuelle est arrivé au pire moment pour lui. Norris n’a pas pu rentrer aux stands, tandis que ses poursuivants (sauf Charles Leclerc) si. Pire : McLaren F1 ratait ensuite son arrêt (7 secondes d’immobilisation). En deuxième moitié de course, Lando Norris avait pourtant un gros rythme – il a même failli dépasser Max Verstappen.

Lando Norris et McLaren F1 ont donc certainement laissé passer une occasion de victoire au Madring, ce que le vainqueur, Andrea Kimi Antonelli, beau joueur, a lui-même reconnu après le Grand Prix.

Mais avec une meilleure communication avec son muret des stands, ou une meilleure anticipation, McLaren F1 n’aurait-elle pas pu appeler Lando Norris par précaution ? Aurait-il été possible d’éviter de perdre autant de temps ?

Le champion du monde faisait les comptes après la course, et il se montrait assez philosophe. On sent cependant son amertume et son souhait que la FIA prenne des mesures pour qu’à l’avenir, une victoire ne se joue pas sur un coup de dés !

« J’avais passé la voie des stands, je dois donc en parler à l’équipe, mais ce n’est pas un jeu de devinettes. J’ai simplement manqué de chance, j’ai été le seul sur toute la grille à ne pas bénéficier d’un arrêt aux stands. Je perds donc 20 secondes sur tout le monde. C’est indépendant de ma volonté et de la leur. C’est une règle qui ne devrait pas définir une course. Une course devrait être gagnée par celui qui réalise la meilleure performance, qui prend peut-être le risque de prolonger son relais, et qui bénéficie peut-être d’une voiture de sécurité plus tard pour l’aider. C’est l’un des facteurs majeurs. Mais que tout le monde bénéficie de la réduction de temps aux stands d’une VSC, ça signifie que vous n’obtenez rien. C’est injuste, mais c’est déjà arrivé par le passé. »

« D’autres ont gagné grâce à ça, j’ai probablement gagné grâce à ça dans le passé. C’est frustrant, je n’ai pas l’impression que ce soit la façon dont on devrait perdre. Nous en avons parlé par le passé lors des briefings des pilotes, en suggérant de la laisser au moins pendant un tour. Pour que ce soit équitable pour tout le monde. J’ai été le seul à être pénalisé. Et j’ai perdu environ 20 secondes de temps de course, ce qui ne devrait pas arriver. »

La victoire a donc bien échappé à Lando Norris à Madrid ?

« Cela dépend de ce que vous entendez par "échappé". Ce n’est pas comme si nous avions fait quoi que ce soit pour la perdre. Nous avons simplement été incroyablement malchanceux. J’ai été le seul sur toute la grille à ne pas avoir l’occasion de faire l’arrêt aux stands. C’est tout simplement malheureux. C’est déjà arrivé en course, et j’en ai profité de nombreuses fois dans le passé, et d’autres fois j’y ai perdu, c’est la course, mais jamais en me battant pour une victoire. C’est probablement l’une des premières fois qu’une victoire est perdue uniquement à cause de cela. Oui, c’est frustrant, surtout après la performance en qualifications et celle que je réalisais au début de la course, et tout au long de la course d’ailleurs. Bien sûr, j’ai l’impression que je méritais mieux, mais les autres ont également fait une bonne course et il faut aussi le reconnaître. »

Quand un journaliste lui demande si Lando Norris n’aurait pas pu anticiper la voiture de sécurité virtuelle et rentrer aux stands, sa réponse est sèche.

« Comment étais-je censé le savoir ? Allons, il faut avoir une réponse. »

Mais n’était-ce pas le rôle du muret des stands de McLaren F1 d’informer son pilote de l’immobilisation en piste de l’Aston Martin F1 de Stroll ?

« Dans ce cas, je dois en parler au muret des stands. Je ne fais que piloter la voiture. J’ignore ces choses-là. Je ne sais pas. Je dois aller discuter avec l’équipe pour voir ce qu’il en est. Mais ce n’est ni la faute de l’équipe, ni la mienne. C’est aussi simple que cela. Nous avons simplement manqué de chance. »

« Je devais rentrer à la fin du tour car c’était la seule opportunité. Il y avait toujours effectivement une certaine perte de temps aux stands, avec le fait que tout le monde a des pneus plus froids et que l’on minimise tout de même cette perte. Le pneu médium était détruit et le pneu dur était incroyable. Alors oui, c’est simplement malheureux. Mais le rythme était très, très solide et en pneus durs, je sais qu’ils étaient bloqués, nous avons rattrapé 13 ou 14 secondes, voire plus. Il y a donc beaucoup de points positifs. Une journée pleine de points positifs, une seule chose a tout gâché. »

Revoir les règles de la VSC, mode d’emploi...

Que pourrait donc changer la FIA, dans le règlement, pour qu’une telle situation ne se reproduise plus ? Lando Norris a-t-il un exemple concret ?

« Oui, cela a été évoqué à de nombreuses reprises au fil des ans par différents pilotes. Il y a probablement toujours des inconvénients à le faire, mais c’est difficile. Comme je l’ai dit, j’en ai profité par le passé, et j’en ai été victime par le passé. Sur l’ensemble d’une saison, il est difficile de savoir si c’est une bonne ou une mauvaise chose. Cela s’équilibre probablement avec le temps. Bien sûr, ça fait juste plus mal, le fait de perdre une victoire. Je ne pouvais littéralement rien faire de mieux en tant que pilote. En pole, j’ai mené la course, et la perdre pour une raison indépendante de ma volonté n’est pas la façon dont une course devrait être gagnée. J’espère que les gens sont d’accord. Mais c’est la course et c’est arrivé, je ne peux donc pas vraiment m’en plaindre. »

« Je peux en être contrarié, mais je ne peux pas m’en plaindre. Il y a des solutions, car nous en avons discuté à plusieurs reprises par le passé, sur la manière de neutraliser cela pendant au moins un tour pour que tout le monde ait l’opportunité de s’arrêter aux stands, ou simplement de bloquer l’entrée des stands et que personne ne puisse s’arrêter, sauf en cas de crevaison ou autre. Il y a donc quelques mesures à prendre pour rendre les choses plus simples et plus équitables pour tout le monde, mais c’est un débat plus vaste. Ce n’est pas quelque chose que je peux simplement exiger. C’est quelque chose que nous, en tant que groupe de pilotes, souhaiterions tous, mais c’est beaucoup plus complexe que cela ».

« Selon qu’il pleut et qu’il y a une VSC alors que vous êtes en pneus slicks, cela signifie-t-il que vous pouvez vous arrêter ou non ? C’est un sujet complexe. Mais en tant que collectif de pilotes, si nous en parlons tous, tout le monde souhaite la même chose, et c’est simplement l’équité pour tous. Alors oui, bien sûr je m’en plains. Je pourrais en bénéficier la prochaine fois et gagner grâce à cela. Je dois donc l’accepter, mais j’espère que cela n’arrivera plus à personne car ce n’est pas ainsi que l’on devrait perdre une course. »

La McLaren est-elle la meilleure F1 du plateau ?

Au moins, le rythme de la McLaren F1 était très, très encourageant (du moins celle de Lando Norris !). Le Britannique a estimé qu’avec une voiture qui lui convenait, il pourrait gagner presque tous les Grands Prix d’ici la fin de saison. Et il persiste et signe… enfin sauf pour le prochain Grand Prix !

« Nous le pensons depuis un moment. Honnêtement, pour Bakou, je dirais non, je ne pense pas que nous en serons capables. Ce ne sont que des virages à basse vitesse, il n’y a pas de haute vitesse, il n’y a donc aucun moyen de surpasser les autres. Mais nous étions meilleurs ici, sur un circuit à basse vitesse. Oui, il y a un peu de haute vitesse, mais nous étions meilleurs dans les portions lentes. Et c’est une belle surprise, plutôt rassurante. Je ne sais pas, j’ai juste envie de rentrer chez moi et de prendre un jour de congé. »