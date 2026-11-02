Verstappen ’manquait de rythme’ mais un bon départ lui a permis de gagner au Mexique

Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Mexique après s’être élancé cinquième sur la grille, alors qu’il a pris un très bon départ et fait un premier tour très solide. Le pilote Red Bull a pointé deuxième après l’incident entre les pilotes Ferrari, et il a profité de la pénalité infligée à Charles Leclerc pour aller se placer en tête. Il a ensuite résisté à Lewis Hamilton pour signer sa troisième victoire de la saison, permettant à son équipe de compter un succès de plus que Ferrari et McLaren F1 cette année.

Le Néerlandais admet que c’est son envol et les premiers tours qui lui ont permis d’aller chercher un tel résultat, alors qu’il était en troisième ligne sur la grille, et il se félicite d’avoir résisté malgré une RB22 inférieure à la Ferrari SF-26.

"C’était une course intense, mais le premier départ a fait ma course. J’ai eu un très bon premier tour et après ça, on était sur une stratégie différente. On a manqué de rythme mais on a tenu" a déclaré le quadruple champion du monde.

"Et on a pris les bonnes décisions aux bons moments. Bien sûr, la pénalité de Charles m’a placé en tête, mais ils sont restés collés à moi après cela, et j’avoue avoir sué à la fin pour garder Lewis derrière moi."

Interrogé sur le contact avec Hamilton au deuxième départ, il admet que le circuit joue en faveur de ce type de tensions : "C’est une longue ligne droite jusqu’au virage 1, on doit toujours faire attention car on arrive vite, il et c’est toujours une tradition d’avoir deux voitures qui se battent au premier virage."

Sur le podium avec lui et Hamilton se trouvait Kimi Antonelli, qui a été sacré champion du monde ce dimanche en terminant troisième. Interrogé sur ce qu’il pense de ce sacre, le Néerlandais a été particulièrement élogieux.

"C’est incroyable, la saison qu’il a faite. Et le faire à un âge si jeune est incroyable. C’est génial de voir l’équipe le fêter avec lui, sa famille est avec lui aussi, je suis sûr que c’est une journée émouvante pour lui et je suis très content pour lui."

"On peut débattre du fait qu’ils aient disposé du meilleur ensemble sur l’ensemble de la saison, mais, quoi qu’il en soit, je trouve qu’il a accompli un travail incroyable, surtout si l’on compare avec son coéquipier."

"D’après ma propre expérience, on est confronté à énormément d’inconnues lors de sa deuxième saison ; mais c’est parfois une bonne chose, car cela permet de piloter en toute liberté."

"En même temps, il est aussi facile de commettre des erreurs, ce qu’il n’a pas fait. Je trouve cela très impressionnant."

"C’est pourquoi il mérite ce championnat."