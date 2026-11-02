Hamilton réclame ’des discussions sérieuses’ chez Ferrari après l’accrochage avec Leclerc

Lewis Hamilton a terminé deuxième du Grand Prix du Mexique après s’être élancé en pole position, et il accuse son équipier Charles Leclerc de lui avoir fait perdre la victoire. En effet, le Monégasque a attaqué son équipier au départ et a provoqué un ralentissement qui a permis à Max Verstappen de passer la Ferrari numéro 44, avant d’écoper d’une pénalité qui a envoyé le pilote Red Bull en tête.

Ce n’est pas la première fois que Leclerc ne respecte pas les consignes internes à l’équipe et coûte du temps ou des places à son équipier et à la Scuderia, et le septuple champion du monde commence à perdre patience face à ces incidents, appelant Ferrari à mettre les choses au clair.

"C’était une course difficile aujourd’hui, je pense qu’on avait le rythme pour gagner mais ce n’était pas notre journée. On va étudier ce qu’on peut faire pour faire mieux en coulisses" a déclaré Hamilton, qui était frustré de voir Leclerc prendre seulement cinq places de pénalité.

"Au briefing des pilotes, on a discuté que dès qu’on sortait au virage 1 on devait rendre la place. L’an dernier j’ai eu 10 secondes de pénalité pour la même chose. C’est ce qui nous a coûté la victoire, je pense qu’on devra avoir des discussions sérieuses en coulisses."

"Mais la bonne chose est que l’équipe travaille d’arrache-pied pour faire progresser la voiture, on avait un vieux moteur ce week-end en plus. Un bon résultat, de bons points, c’est dommage de ne pas gagner, mais parfois on gagne, parfois on perd."

"J’espère que l’an prochain on aura un moteur pour nous battre avec eux (Max Verstappen et Kimi Antonelli, ndr). Cette année, ils nous dépassaient en ligne droite sans forcer mais si on arrive à régler ça, j’espère qu’on pourra se battre avec eux."

Avant de parler de son équipier et des performances de la Ferrari, il avait pris le temps de saluer le nouveau champion du monde, Kimi Antonelli, qui a terminé troisième et est devenu le plus jeune champion de l’histoire de la Formule 1.

"Félicitations à Kimi et à l’équipe Mercedes, c’est beau de les voir fêter leur succès, avec le plus jeune champion du monde de l’Histoire, c’est incroyable. J’étais content d’être en course pour en être témoin"

Après le podium, avant de rejoindre la conférence de presse, Hamilton en a rajouté une couche devant les télévisions sur son amertume d’avoir manqué la victoire...

"J’ai tout donné. Malheureusement, la course s’est jouée dès les premiers virages ; c’est vraiment dommage, car nous aurions facilement pu terminer aux deux premières places si nous avions travaillé ensemble, en équipe."

Y a-t-il eu une discussion au préalable ?

"Nous n’en avons pas discuté avant le départ. Comme je l’ai déjà souligné par le passé, il est tout à fait acceptable de se battre contre son coéquipier, tant que cela ne se fait pas au détriment des points de l’écurie ou de ses chances d’obtenir un bon résultat."

"Au bout du compte, l’équipe doit passer avant tout. Aujourd’hui, nous avons perdu la victoire pour l’écurie, nous avons perdu des points, j’ai perdu ma deuxième place au championnat, et c’est vraiment regrettable. Cela a des répercussions sur toutes les personnes qui travaillent dur à l’usine. Heureusement, nous avons tout de même marqué des points, ce qui nous permet de conserver la deuxième place au classement des constructeurs, mais cette situation affecte ceux qui fournissent tant d’efforts, ainsi que les Tifosi. Ce n’était donc pas une bonne chose."

Faut-il définir des règles plus claires pour gérer ce genre de situation ?

"Il faudra certainement en discuter, mais nous aborderons le sujet en interne pour déterminer la marche à suivre."