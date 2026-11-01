’Je n’ai pas les mots’ : Antonelli ’ne réalise pas’ qu’il vient de gagner le titre

Andrea Kimi Antonelli est devenu ce dimanche le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1 en terminant troisième du Grand Prix du Mexique. Son 16e podium de la saison lui permet de valider le titre avec trois ou quatre courses restantes, selon ce qui sera décidé pour la fin de saison, et le pilote Mercedes F1 entre dans l’Histoire en battant le record de précocité de Sebastian Vettel, à seulement 20 ans, 2 mois et 7 jours, avant le terme de sa deuxième saison.

En larmes lors de son tour d’honneur et à sa descente de voiture, le nouveau champion du monde était sans voix, peinant à comprendre comment il avait réussi ce qu’il venait de faire. Il a expliqué au micro de Nico Rosberg qu’il a besoin de temps pour réaliser.

"On l’a fait ! On l’a fait ! Sans Mercedes, sans ma famille, je ne serais pas là, je suis très reconnaissant pour ce moment. J’ai toujours voulu y arriver, et je n’ai pas de mots" a déclaré celui qui a déjà assuré qu’il ne prendrait pas le numéro 1 l’an prochain.

"J’essaie de comprendre ce qui vient d’arriver mais je ne réalise pas. Ce week-end je me sentais un peu plus tendu, mais je suis vraiment heureux qu’on y soit arrivés, et maintenant on va pouvoir se tourner vers le reste de la saison."

Pour son couronnement, Antonelli était accompagné sur le podium de Max Verstappen et Lewis Hamilton, ce qui leur permet de cumuler 12 couronnes à tous les trois, avec les sept du Britannique et les quatre du Néerlandais.

Interrogé sur cette compagnie pour ce grand moment, il n’a pas caché sa joie : "Ca a été une saison incroyable, et partager ce podium avec Max et Lewis est incroyable, j’ai hâte de livrer d’autres batailles contre eux."

Antonelli a eu droit à une deuxième interview devant le public, après le podium.

"C’est un jour dont je me souviendrai toute ma vie."

"Un immense merci à mon équipe, à ma famille, à mes amis et à vous tous qui me soutenez, moi et ce sport. Je suis tellement reconnaissant, merci infiniment."

"Je commence à réaliser ce qui arrive, et je compte bien en profiter pleinement."

Interrogé sur le moment où il a commencé à croire au titre, il l’admet : "Très tôt. Nous avions une voiture tellement performante ; nous avons fait preuve d’une grande régularité et avons été très compétitifs. J’ai compris que nous avions une vraie chance cette année, et je suis très heureux que nous ayons réussi à décrocher ce titre."

Comment compte-t-il célébrer ça ce soir ?

"On va faire beaucoup de bruit, c’est sûr ! Je vais fêter ça en grand avec ma famille, mes amis et toute l’équipe. On va en profiter jusqu’au bout, car c’est un moment vraiment spécial, dont nous nous souviendrons toujours."

Ensuite, lors des interviews télévisées, Antonelli est revenu sur sa saison.

"Il n’a pas toujours été facile de rester concentré. Évidemment, dès le début de la saison, l’idée du championnat était déjà présente dans un coin de ma tête."

"Ce n’était pas évident de maintenir une telle concentration, mais je suis vraiment heureux que nous ayons réussi à décrocher le titre."

"Maintenant, nous allons profiter du reste de la saison."

"Ce n’est que le début. Cette victoire marque un nouveau départ, une base sur laquelle s’appuyer pour continuer à progresser et viser d’autres titres."

"C’était évidemment incroyable de partager le podium avec Max et Lewis ; j’espère qu’il y aura encore beaucoup d’autres batailles avec eux à l’avenir."