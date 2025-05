Gasly fait sa ’meilleure qualification’ de l’année, Colapinto piégé par la mécanique

Pierre Gasly s’est qualifié huitième du Grand Prix d’Espagne et ne boude pas son plaisir face à une telle performance. Le pilote Alpine F1 ne s’attendait pas à faire aussi bien après des EL3 difficiles, lors desquels les tests n’ont pas été concluants.

"Je suis extrêmement content, c’est notre meilleure qualif de l’année. Ce matin c’était compliqué, on a essayé des choses qui n’ont pas fonctionné et on avait des questions avant d’aborder la séance de qualifications" a déclaré Gasly.

"Je pense qu’on a réussi à faire les tours au moment où il le fallait en allant chercher un super tour à la fin. C’est le mieux qu’on pouvait faire aujourd’hui et ça fait plaisir de pouvoir faire une bonne qualif et terminer devant Fernando [Alonso] et Isack [Hadjar]."

Gasly est cependant un peu moins confiant pour la course : "On sait qu’on dégrade les pneus, en qualifs j’arrive à tirer vraiment le maximum de la voiture. En course on sait que c’est plus compliqué de temps en temps."

"On verra demain, on s’est bien préparés, on sait les choses sur lesquelles on a du mal. C’est important de faire une bonne qualif, les sept devant nous ont un meilleur rythme et on va essayer d’utiliser ça demain. Mais pour le moment je suis très content, l’équipe a fait du super travail."

Franco Colapinto était plus rapide que Gasly après le premier run de Q1 mais un problème de boîte de vitesses a mis un terme prématuré à une qualification dans laquelle il aurait clairement pu jouer la Q3. De quoi frustrer le pilote qui dispute sa troisième course avec l’équipe française.

"La voiture ne voulait plus bouger, quelque chose a cassé et je n’ai pas pu faire le dernier run. On était très rapides, on avait fait un bon retour en avant après hier, et ça avait l’air d’être une bonne journée pour nous, je n’ai pas grand chose de plus à dire" a déclaré Colapinto.

"On était neuvièmes après le premier run, on semblait bien pour aller en Q2, on devait faire quelques progrès, et c’est frustrant. On verra demain" a conclu l’Argentin, très déçu de cette chance manquée.