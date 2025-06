Kubica a donné tort à ’ceux qui le pointaient du doigt’ en gagnant au Mans

Robert Kubica a pris une belle revanche sur ses années difficiles en remportant ce week-end les 24 Heures du Mans, au volant d’une Ferrari 499P semi-officielle partagée avec Yifei Ye et Phil Hanson. Il raconte avoir été blessé par des déclarations le concernant lorsqu’il est revenu en F1 en 2019.

"Je ne pense pas que mes limites soient contraignantes au volant. Je pense que si quelqu’un en F1 avait des doutes dans le passé, j’ai montré que ces doutes ne devraient pas exister" a déclaré Kubica.

"Je conduis et je suis heureux. Je me souviens que lorsque je suis revenu en F1, il y a eu beaucoup de rumeurs et je comprends car vous voyez ma main. C’est normal de se poser des questions... si je suis capable, si c’est sûr."

"Et il y a eu des citations très extrêmes de certaines personnes qui m’ont blessé parce que je suis le premier qui n’aimerait jamais être de retour juste pour le marketing ou pour être la marionnette des relations publiques."

"J’ai de sérieuses limitations avec mon bras mais je ne me rappelle plus comment je pilotais avant. C’est probablement l’une des plus grandes réussites de ma vie : à un moment de ma convalescence, le pilotage était mon meilleur remède."

"Je peux voir les gens regarder ma main, ce qui est normal, mais en fin de compte, lorsque je conduis, je suis pleinement moi-même. Honnêtement, j’ai plus de limites [ailleurs] dans la vie quotidienne que dans les voitures de course."

Le Polonais a travaillé pour continuer sa carrière malgré des doutes après son passage chez Williams (photo en bas). Il explique que l’amour de la course est ce qui le fait avancer : "Les gens pointaient du doigt, disaient que ce n’était peut-être pas sûr et avaient des doutes. Ils ne le font plus."

"Je me suis posé la question il y a trois ans... Je me suis dit que je devrais arrêter. Mais je suis la personne la plus chanceuse au monde. J’ai des vacances toute l’année parce que je fais quelque chose que j’aime ; pour moi, la course est tout."

"Tout ce que je fais dans la vie de tous les jours, c’est pour me préparer à la course. Je ne sais pas ce que je ferais d’autre - arrêter est une décision importante et effrayante. La passion est toujours là, le feu est toujours là. C’est ma passion qui me pousse."

Yifei Ye a salué le niveau de pilotage, mais aussi les capacités techniques de son équipier : "Robert est un coéquipier formidable, c’est un grand pilote, mais nous l’appelons aussi le ’directeur technique’ car il a énormément de connaissances."