Verstappen : l’ambiance est très bonne avec Mekies, ’plus sociable’ et ’plus technique’

Max Verstappen affirme que l’ambiance chez Red Bull s’est améliorée depuis le départ de Christian Horner, le nouveau directeur de l’équipe, Laurent Mekies, ayant déjà fait bonne impression lors de son premier week-end à Spa.

Mekies, contrairement à Horner, possède une formation technique, ce que Verstappen considère comme un atout.

"L’ambiance est très bonne," a déclaré Verstappen hier soir avant de quitter le paddock, balayant toute tension autour du récent changement de direction.

"Si quelqu’un est plus doué techniquement, il est normal que l’on puisse avoir davantage de discussions techniques avec lui. C’est juste un directeur d’équipe différent."

À la question de savoir si cela manquait sous Horner, Verstappen a répondu : "Nous avons beaucoup de discussions sur beaucoup de sujets, et bien sûr, cela reste au sein de l’équipe."

En interne, Mekies est décrit comme une personne sociable, un changement que Verstappen reconnaît.

"L’équipe en avait peut-être besoin. Je m’entends bien avec lui. C’est toujours un plus, bien sûr. J’espère que nous pourrons intensifier ce travail dans les semaines et les mois à venir."

Quant à la question de savoir si un patron de type ingénieur est désormais indispensable en F1, comme on peut le voir dans de nombreuses équipes, Verstappen a haussé les épaules : "Peut-être. Je ne sais pas. Je ne veux pas rester là à en parler pendant une demi-heure. Mais tout le monde est content et de bonne humeur."

Le Néerlandais a félicité son ingénieur de course par intérim, Simon Rennie, et a confirmé que d’autres changements pourraient survenir : "Il est très difficile de dire, en deux semaines, que beaucoup de choses doivent changer du jour au lendemain."

"On a peut-être envie de changer des choses, et c’est quelque chose qui se produira dans les semaines, les mois à venir."

"C’est sûr, Laurent est très enthousiaste et très motivé. Je m’entends très bien avec lui. Simon aussi. Il prend le relais et il est immédiatement dans le coup. C’était très agréable de travailler avec Simon."

La victoire de Verstappen au sprint a permis à Mekies de connaitre un premier succès rapidement. Mais avec un appui aérodynamique plus important pour la course ce dimanche, Verstappen a chuté hors du top 3 en qualifications.

"Je suis toujours très réaliste quant à mes sensations dans la voiture. Quand je regarde certains écrans embarqués d’autres voitures, j’en sais assez."

"Helmut n’est pas dans la voiture," a-t-il aussi lancé lorsqu’on lui a parlé de l’optimisme du Dr Marko quant à une possible victoire et à la poursuite de la course au titre.

"Je comprends qu’il faille être positif mais..."

Marko a aussi dit que "Red Bull compte toujours sur la pluie, évidemment avec Max" mais Verstappen reste prudent : "McLaren a la meilleure voiture quelles que soient les conditions, même sur piste mouillée."

"La pluie ici signifie généralement que les pilotes du fond de grille ne voient presque rien, ce qui n’est tout simplement pas idéal. Même dans ce cas, je ne gagnerai qu’une place au maximum."