Après un podium, quels sont les espoirs d’Hülkenberg pour la fin de saison ?

Sauber F1 a vécu un moment de rêve à Silverstone avec un premier podium cette saison pour l’équipe, mais aussi le tout premier pour Nico Hülkenberg dans sa carrière.

Après un tel résultat, bien entendu, on a forcément envie de plus ou, au minimum, de continuer à signer de nombreux top 10.

Qu’attend donc le pilote allemand de la seconde moitié de la saison et comment se déroule la collaboration entre lui, Sauber et Audi pour 2026 ?

"Eh bien, pour évoquer d’abord le reste de 2025, je ne m’attends pas à ce que les dimanches de Silverstone se répètent aussi facilement ni aussi rapidement !" sourit l’Allemand, en référence à son premier podium enfin obtenu en Formule 1.

"Je ne pense pas que cela se reproduise de sitôt. Je pense plutôt que, comme je l’ai dit jeudi, la bataille au milieu de peloton est très vive et réelle. Selon le circuit, on est dans les points ou non. Tout le monde est très proche. L’écart entre le top 10 et la 20e place est très faible."

"Ce sont les petits détails qui font la différence. Nous avons eu une voiture de course performante récemment : un rythme de course élevé, une bonne gestion des pneus et une bonne durée de vie. J’espère donc que nous pourrons en tirer profit pour le reste de la saison et marquer davantage de points."

"2026… eh bien, pour tout le monde, cela se déroule en parallèle de cette saison. Tout le monde développe, pousse, exploite la nouvelle réglementation. Évidemment, ce n’est pas encore une réalité pour nous : la voiture ne sera prête qu’en janvier prochain. Peut-être un peu de simulateur, mais ça commence à peine à arriver pour les pilotes. C’est le cas chez nous, en ce qui nous concerne."

"Mais toutes les équipes travaillent d’arrache-pied pour préparer l’avenir. Plus personne ne travaille vraiment sur 2025."