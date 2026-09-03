’Ce n’est pas Monza’ : Lindblad s’attend à un week-end ’triste’ avec les F1 2026

Arvid Lindblad a prédit que Monza se transformera ce week-end en une version extrême de la gestion d’énergie. Le pilote Racing Bulls est inquiet que le Temple de la Vitesse, comme il est habituellement surnommé, ne soit en rien un circuit de records et de hautes pointes en bout de ligne droite. Au contraire, le roulage sur simulateur l’a rendu inquiet de voir de la gestion d’énergie et des F1 aux performances réduites.

Le Britannique estime que l’expérience ne ressemblera pas à ce qu’est Monza habituellement, avec des vitesses en ligne droite qui ne devraient pas atteindre les niveaux des années précédentes. Et comme c’est la crainte depuis le début d’année, Monza sera une des pires démonstrations des problèmes liés aux moteurs.

Un effet secondaire de cela, selon lui, sera aussi le retour des courses ’yo-yo’ que l’on a vues en début d’année, à cause de stratégies de déploiement très différentes d’une voiture à l’autre.

"Il n’y a tout simplement pas beaucoup de batterie, donc nous n’allons pas vraiment plus vite dans les lignes droites. Nous n’en utilisons pas" a déclaré Lindblad, qui a ensuite expliqué ses craintes après avoir travaillé dans le simulateur.

"C’est assez lent. C’est un peu triste, et nous verrons ce que cela donne sur la piste, mais de la manière dont j’ai dû conduire sur le simu, il y a des choses que nous avons déjà faites un peu, qui ont été un peu contre-nature, mais auxquelles on a en quelque sorte échappé."

"Alors qu’ici c’est extrême, et ce n’est pas Monza. Il n’y aura pas de vitesses de pointe à 350 km/h, donc si vous avez des paris sur le fait de battre des records de vitesse, ne le faites pas, parce que ce n’est pas très rapide."

"Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de différentiel de vitesse parce que personne n’aura de puissance. Ce n’est pas comme sur d’autres circuits où vous avez de la puissance, et où cela dépend ensuite d’où vous la dépensez. Nous n’avons tout simplement pas de puissance."

Lindblad s’est également inquiété d’un problème potentiel de sécurité au cours du week-end, soulignant que les préparations de tours rapides en qualifications obligeront les pilotes à modifier drastiquement leur approche.

"En raison des limites d’énergie, la pénalité pour l’utilisation du boost est plus grande que sur d’autres circuits. Je pense qu’on l’a un peu vu à Zandvoort, mais c’était correct à cause du banking."

"Les écarts de vitesse lorsque vous commencez votre tour ou terminez votre tour avec ce que nous avons maintenant avec cet ’Auto K’, où en gros nous sommes à fond et nous roulons juste sur le moteur, puis 100 ou 200 mètres avant la ligne, ça se déclenche."

"À Zandvoort, il y avait des écarts de vitesse de 50, 60 km/h, vous pouviez vous écarter et laisser passer les gars, alors qu’ici c’est encore plus, et cela pourrait devenir un peu dangereux."

"Commencer le tour ne sera pas facile pour avoir la batterie pleine, avoir les pneus prêts, mais même rien que pour le trafic, pour la sécurité, ce n’est pas génial. Nous avons besoin d’une meilleure batterie."

La recharge maximale de la batterie ayant déjà été réduite pour le week-end, Lindblad prédit que les pilotes devront s’y prendre différemment pour gagner du temps au tour sur le tracé de Monza. Il se questionne même sur le fait que les pilotes puissent vraiment attaquer à fond en qualifs.

"On pourrait être un peu plus intelligent. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais j’ai trouvé quelques trucs avec la façon d’aborder les virages. On fait le temps au tour de différentes manières."

"C’est en partie aussi basique que de simplement lever le pied davantage, mais la façon dont vous remettez les gaz, comment vous remettez les gaz, où vous remettez les gaz, où vous faites le temps au tour par rapport à là où vous dépensez de l’énergie, vous pouvez être assez intelligent."

"Alors qu’ici, il y aura des cas extrêmes de cela. Même avec d’autres règles, c’est tout simplement bizarre. Je ne l’ai pas encore compris, donc nous devons rouler. Je vais revoir ça avec les ingénieurs plus tard, mais c’était la session de simu la plus confuse de l’année."

Un aileron rotatif inversé chez Racing Bulls

Racing Bulls comptera sur Lindblad pour être son fer de lance ce week-end, aux côtés de Yuki Tsunoda, puisque le Japonais remplacera Liam Lawson, lui-même pigiste chez Red Bull à la place d’Isack Hadjar. Mais Lindblad se veut confiant.

"Je pense que nous serons bons. Je pense que nous sommes efficaces dans les lignes droites, je pense que nous sommes relativement meilleurs sur les circuits à faible rendement énergétique. Espérons que ce soit bon, mais nous verrons. Je pense que ce sera un nouveau défi."

Comme McLaren, Racing Bulls aura aussi un nouvel aileron à rotation inversée, ce qui ajoute de l’optimisme à Lindblad pour ce week-end.

"Nous avons notre propre aileron inversé. Nous verrons. Je pense que c’est un circuit où cela fonctionnera bien et le but est de réduire la traînée. Monza est une question de traînée et de puissance, donc espérons que ce sera un réel avantage pour nous."

Et le rythme d’évolution de la VCARB 03 est aussi un point de confiance pour le pilote : "La plus grande preuve est que nous avons apporté des améliorations, mais chaque amélioration a très bien fonctionné et a fait ce qu’elle devait faire, ce qui n’est pas facile en F1."

"Tout ce que nous avons apporté a fonctionné et a même dépassé les attentes. C’est une raison majeure pour laquelle nous avons vraiment été au sommet de cette course au développement."

"Il y a encore des éléments à venir, ce qui témoigne formidablement du travail d’Alan [Permane] et de toute l’équipe de Faenza et Milton Keynes. Cela rend la vie de tout le monde plus agréable."

Tsunoda s’est préparé pour le week-end même s’il n’a eu confirmation que ce mercredi que ses services étaient requis. Et pour le Japonais, c’est une nouvelle occasion de montrer qu’il a encore sa place en Formule 1.

"L’objectif principal est la F1. L’année prochaine, pour un couple d’équipes, y compris nous, l’alignement des pilotes n’est pas encore décidé. Je veux être de retour en F1 l’année prochaine. J’essaie de maximiser et d’être de retour en F1, que ce soit ici ou dans d’autres équipes. Si j’obtiens ce siège et cette opportunité, je serai super heureux."