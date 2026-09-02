Ferrari accélère encore son développement, Leclerc impressionné par l’offensive

Ferrari arrive à Monza avec l’ambition de réduire l’écart qui la sépare encore de Mercedes dans les deux championnats du monde. Si les SF-26 de Charles Leclerc et Lewis Hamilton accusent au cumul 87 points de retard sur la marque à l’étoile au classement constructeurs, la Scuderia peut s’appuyer sur une dynamique de développement particulièrement soutenue depuis le début de la saison. Pour Leclerc, cette stratégie "agressive" constitue même l’un des signes les plus encourageants pour la deuxième partie de l’année.

Ferrari a en effet multiplié les évolutions au fil des courses, avec des ensembles introduits à Miami, Barcelone, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Hongrie puis aux Pays-Bas. Une nouvelle évolution du moteur, rendue possible par l’utilisation des jetons ADUO, est également attendue à domicile à Monza.

La situation est différente chez Mercedes, qui a été beaucoup plus lente à apporter de nouvelles pièces et n’a plus introduit d’évolution majeure depuis le Grand Prix du Canada, en mai. McLaren a par ailleurs progressivement réduit l’écart avec l’écurie allemande, renforçant encore l’intérêt de cette bataille au développement.

Dans ce contexte, Leclerc estime que Ferrari dispose néanmoins d’une direction claire pour poursuivre sa progression.

"Il y a un programme de développement très clair et il reste encore beaucoup de choses que nous voulons améliorer," a-t-il expliqué aux médias.

Le Monégasque estime notamment que la Scuderia a désormais une vision beaucoup plus précise des faiblesses de sa monoplace. Le principal déficit identifié concerne actuellement l’unité de puissance, alors que Ferrari cherche encore à combler son retard face aux V6 de Mercedes et Red Bull.

"Il est très clair quelles sont les principales limitations de la première partie de la saison. Le moteur et la puissance dont nous disposons actuellement par rapport à Mercedes et Red Bull sont là où nous sommes le plus en difficulté, et c’est là que se concentre notre attention," a détaillé Leclerc.

La force du programme actuel réside également dans la coordination entre les différents départements de Maranello. Le moteur, le châssis et l’aérodynamique disposent chacun de leurs propres équipes, mais travaillent selon une trajectoire de développement clairement définie.

"Il y a une équipe moteur, une équipe châssis et une équipe aérodynamique, mais le programme est établi, et nous savons où nous voulons aller, et c’est une bonne chose," a-t-il souligné.

Leclerc se montre également rassuré par le comportement de la SF-26 depuis le début de l’année. Contrairement à la génération précédente de monoplaces, qui pouvait produire des résultats très difficiles à interpréter en raison de son comportement lorsqu’elle touchait le sol, la Ferrari actuelle semble offrir une corrélation beaucoup plus fiable entre les outils de développement et la piste.

"Je ne pense pas que nous ayons eu de mauvaises surprises particulières durant la première moitié de la saison, ce qui, avec la génération précédente de voitures, lorsqu’elle touchait le sol, était difficile," a rappelé le pilote Ferrari.

Cette meilleure corrélation constitue un avantage considérable pour la suite du programme, puisque les ingénieurs peuvent désormais avoir davantage confiance dans les enseignements tirés des simulations et de la soufflerie.

"Parfois, on n’obtenait pas ce que l’on avait dans la soufflerie, et nous n’avons pas vraiment cela cette année, ce qui est très positif pour le développement des prochaines évolutions que nous voulons apporter à la voiture," a poursuivi Leclerc.

Cette confiance s’accompagne d’une volonté assumée d’innover. Ferrari s’est notamment distinguée cette saison par plusieurs solutions techniques originales, à commencer par son aileron arrière rotatif surnommé "Macarena" mais aussi par un petit déflecteur situé à l’extrémité de l’échappement.

Pour Leclerc, ces innovations témoignent de la volonté de Ferrari d’explorer les possibilités offertes par le nouveau règlement plutôt que de se contenter de reproduire les solutions existantes.

"C’est très impressionnant. Nous avons eu une approche très agressive cette année par rapport aux autres," a-t-il estimé.

Le Monégasque distingue deux aspects dans cette offensive technique. Le premier concerne directement la capacité de Ferrari à proposer des solutions originales malgré les contraintes réglementaires.

"Je pense que, premièrement, en termes d’innovation, c’est un signe très positif de voir que nous innovons et que nous faisons tout notre possible pour essayer de trouver des solutions autour du règlement," a-t-il expliqué.

Mais l’autre élément particulièrement marquant concerne la vitesse à laquelle les nouvelles pièces sont produites et introduites sur les monoplaces. Ferrari a choisi de maintenir un rythme de développement élevé alors que ses rivales se sont montrées plus prudentes, notamment Mercedes.

"Et deuxièmement, ce qui me marque c’est le plan agressif, le plan très agressif même pour apporter des évolutions," a ajouté Leclerc.

"Je pense que le département production a fait un travail incroyable durant cette première moitié de saison pour travailler à plein régime afin que nous recevions les pièces le plus tôt possible."

"Cela fait une énorme différence une année comme celle-ci, où nous sommes si tôt dans le développement, et chaque évolution que vous apportez fait une telle différence."

Ferrari entend donc conserver cette approche offensive pour la deuxième partie de la saison, avec notamment l’évolution moteur attendue à Monza et la poursuite du programme de développement de la SF-26.

"Nous allons continuer à pousser comme cela toute la deuxième partie de la saison," a révélé Leclerc pour conclure.