Le Qatar prépare des abris d’urgence pour la F1

À trois semaines du Grand Prix du Qatar, prévu du 27 au 29 novembre, les incertitudes entourant la fin de la saison 2026 de Formule 1 persistent en raison des tensions militaires au Moyen-Orient. Le circuit international de Losail vient de diffuser un plan d’urgence prévoyant notamment des abris et des procédures d’évacuation pour les participants aux Grands Prix de MotoGP et de F1. Si les autorités sportives maintiennent leur intention d’organiser les deux dernières manches du championnat au Qatar et à Abu Dhabi, les équipes restent attentives à l’évolution de la situation géopolitique. En parallèle, Imola poursuit ses préparatifs pour accueillir une éventuelle course de remplacement, avec des garanties financières de la Formula One Management.

Le circuit international de Losail a mis en place un dispositif de sécurité exceptionnel en prévision des deux grands événements internationaux qu’il doit accueillir au cours des prochaines semaines. Un document détaillant les procédures d’urgence a été diffusé juste avant le Grand Prix du Qatar de MotoGP, organisé ce week-end, avec des dispositions également applicables au Grand Prix de Formule 1 programmé du 27 au 29 novembre.

Cette dernière épreuve constituera l’avant-dernière manche du championnat du monde de F1, avant la finale prévue à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

L’organisation de ces deux courses reste toutefois entourée d’incertitudes, alors que la région traverse une période de fortes tensions depuis le début des bombardements américains et israéliens contre l’Iran, auxquels Téhéran a répondu par des frappes visant notamment des installations militaires américaines et alliées.

Ces événements ont déjà profondément perturbé le calendrier sportif au Moyen-Orient. De nombreuses compétitions ont été annulées ou reportées cette année, tandis que la Formule 1 a notamment dû renoncer au Grand Prix d’Arabie saoudite et déplacer celui de Bahreïn sur le circuit de Sepang, en Malaisie.

Malgré ce contexte, la discipline prévoit toujours de conclure sa saison par deux courses consécutives au Qatar et à Abu Dhabi.

Losail diffuse un plan d’abris et d’évacuation

La publication du document de sécurité intervient alors que le Grand Prix du Qatar de MotoGP, l’un des événements sportifs les plus importants de la région, se déroule comme prévu.

Cette décision a été maintenue malgré les informations selon lesquelles une majorité de pilotes n’était pas favorable au déplacement et malgré le retrait de Yamaha.

Pour renforcer la protection des concurrents, des équipes et du public, le circuit de Lusail a donc transmis un plan d’intervention détaillant les mesures à appliquer en cas de situation d’urgence.

"Ce document présente un plan interne de mise à l’abri pour les prochains Grands Prix du Qatar de MotoGP et de Formule 1", indique le texte.

"Ce plan a été élaboré par la division Sécurité et Opérations du circuit international de Lusail et par le Comité des opérations de sûreté et de sécurité (SSOC), afin de garantir la sécurité des spectateurs, du personnel et des employés de l’événement en cas d’urgence."

"Il identifie les emplacements désignés pour la mise à l’abri, leurs capacités d’accueil et les itinéraires d’accès, et s’inscrit dans le dispositif global de sécurité de l’événement."

L’objectif est donc de disposer de procédures précises permettant de protéger les personnes présentes sur le circuit si la situation régionale venait à se dégrader pendant l’un des deux week-ends.

La mise en place de ces mesures ne signifie pas que les organisateurs anticipent nécessairement un incident, mais elle témoigne de la nécessité de préparer différents scénarios dans le contexte actuel.

Le MotoGP a demandé des garanties écrites

Le maintien du Grand Prix de MotoGP au Qatar s’inscrit également dans une relation commerciale et institutionnelle particulièrement étroite entre le pays et le championnat.

La Fédération qatarienne de sport automobile et de motocyclisme, la QMMF, entretient un partenariat avec le MotoGP, tandis que Qatar Airways, compagnie aérienne contrôlée par l’État, est le partenaire logistique de la discipline.

Au-delà des droits versés pour accueillir la course, la préservation de ces relations constitue un enjeu important pour le MotoGP, désormais également détenu par Liberty Media.

Mais cette proximité n’a pas empêché les pilotes de réclamer des garanties supplémentaires avant de se rendre au Qatar.

Selon les informations rapportées dans les jours précédant l’épreuve, les concurrents ont demandé plusieurs engagements écrits destinés à répondre à leurs préoccupations.

Ces demandes portaient notamment sur l’existence de plans détaillés de mise à l’abri et d’évacuation, mais aussi sur les assurances applicables si une fermeture de l’espace aérien qatari empêchait les équipes et leur personnel de quitter le pays.

Les pilotes souhaitaient également obtenir des garanties concernant leur éventuel rapatriement.

Ces préoccupations reflètent l’un des principaux risques liés à la situation actuelle : au-delà de la sécurité sur place, une nouvelle escalade militaire pourrait perturber brutalement les liaisons aériennes et immobiliser des centaines de personnes dans la région.

La F1 a déjà informé les équipes après le retrait de Yamaha

La Formula One Management (FOM) suit elle aussi attentivement les événements.

Lors du Grand Prix du Mexique, les équipes de Formule 1 ont reçu une note de la FOM concernant l’annonce du retrait de Yamaha du Grand Prix du Qatar de MotoGP.

L’objectif de cette communication était de préciser que la décision du constructeur japonais n’avait aucune conséquence sur l’organisation du Grand Prix de Formule 1, ni sur la situation générale du week-end de MotoGP.

À ce stade, la position des instances dirigeantes n’a pas changé.

La Formule 1 prévoit toujours de se rendre au Qatar puis à Abu Dhabi pour conclure le championnat, les recommandations aux voyageurs et les conditions d’assurance permettant actuellement de maintenir ce programme.

La FOM et la FIA assurent depuis plusieurs mois que l’évolution de la situation est surveillée en permanence et qu’aucun risque ne sera pris concernant la sûreté et la sécurité des participants.

Les équipes ont également été invitées à conserver leur confiance dans les deux instances pour prendre les décisions appropriées si les circonstances venaient à changer.

Les élections américaines de mi-mandat, organisées cette semaine, ont notamment fait l’objet d’une attention particulière.

Cette surveillance constitue une reconnaissance implicite du fait qu’une éventuelle escalade des hostilités au Moyen-Orient pourrait encore influencer les décisions concernant les dernières courses de la saison.

Malgré ces incertitudes, les écuries de Formule 1 ne semblent pas, dans leur majorité, remettre publiquement en cause les déplacements prévus au Moyen-Orient.

Une consultation auprès de la plupart des équipes a confirmé cette tendance. Plusieurs structures ont exprimé leur confiance dans la capacité de la FOM et de la FIA à prendre les bonnes décisions, sans manifester de réticence particulière à disputer les courses dans les pays retenus au calendrier.

Cette position collective ne signifie toutefois pas que tous les membres des équipes partagent nécessairement le même degré de sérénité.

Selon certaines sources, plusieurs écuries pourraient faire preuve de compréhension envers des employés qui exprimeraient des réserves personnelles à l’idée de voyager dans la région.

Ces inquiétudes pourraient concerner aussi bien les risques pour leur sécurité que les conséquences d’une nouvelle escalade militaire sur les possibilités de déplacement, notamment la perspective de rester bloqués au Moyen-Orient en cas de fermeture de l’espace aérien.

Jusqu’à présent, très peu de pilotes ou d’équipes ont publiquement exprimé des doutes concernant les deux dernières manches du championnat.

Il faut néanmoins rappeler que, comme en MotoGP, plusieurs écuries de Formule 1 entretiennent d’importantes relations commerciales avec des sponsors présents dans la région.

Imola se prépare toujours à remplacer les courses du Moyen-Orient

Si la F1 maintient pour le moment ses projets de déplacement au Qatar et à Abu Dhabi, une solution de remplacement reste à l’étude.

Le circuit d’Imola, en Italie, poursuit ses préparatifs afin de pouvoir accueillir une course si les deux dernières manches prévues au Moyen-Orient devaient être annulées.

Cette possibilité constitue actuellement le scénario de secours envisagé par la discipline.

L’organisation d’une course dans un délai aussi court nécessite toutefois d’engager des dépenses importantes, sans garantie que l’événement ait effectivement lieu.

Pour permettre au circuit italien de se préparer, la FOM a donc prévu des garanties financières destinées à couvrir les conséquences d’une éventuelle mobilisation qui se révélerait finalement inutile.

Imola pourrait ainsi être appelé à organiser une épreuve de remplacement si la situation sécuritaire rendait impossible la tenue des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi.

Pour l’heure, aucune modification officielle du calendrier n’a été annoncée. Le déroulement du Grand Prix de MotoGP ce week-end au Qatar constituera néanmoins un premier test important pour les dispositifs de sécurité mis en place à Losail...