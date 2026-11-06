’Je ne suis pas négatif, juste réaliste’ : Sainz n’espère plus de points pour Williams F1

Williams F1 continue de sauver ce qui peut l’être cette saison, à commencer par un apprentissage pour la saison à venir, alors que l’équipe a abandonné tout espoir de vraiment transformer sa FW48 en une machine performante. Carlos Sainz reconnait qu’il sera impossible de viser un top 10 à la régulière au Grand Prix du Brésil ce week-end, et qu’il faudra juste accepter cela sur la fin de saison.

L’Espagnol explique ce qui peut être utile ce week-end, notamment grâce au format classique de week-end. Il reconnait ne plus avoir d’espoirs extravagants et être simplement pragmatique devant la situation de son équipe.

"On a peu d’opportunités de résultats, mais on a des opportunités pour apprendre. Sans Sprint ou autre, on peut tester beaucoup de choses en EL1, EL2 et EL3. A Mexico, je n’ai pas eu le meilleur compromis de réglages car j’ai beaucoup expérimenté, mais au moins j’ai appris des choses pour l’an prochain" note Sainz.

"Je ne pense pas qu’on puisse marquer des points à la régulière, nous sommes trop loin pour marquer des points au mérite."

"Au Mexique, nous étions à une seconde du peloton intermédiaire en Q2, c’est-à-dire des positions donnant accès aux points."

"On ne peut pas combler un écart d’une seconde simplement grâce aux caractéristiques du circuit."

"Même à Vegas, où nous serons un peu plus près des points, je ne pense pas que ce sera une vraie possibilité. Je n’essaie pas d’être négatif, juste réaliste car j’ai vu comment la saison s’est passée."

Il reconnait que c’est en Azerbaïdjan que l’espoir de faire vraiment mieux a été abandonné : "A Bakou, on a marqué notre dernier point en date cette année, mais on a amené des évolutions saines et on a vu qu’on était toujours loin du rythme des points."

"Et réaliser cela aux deux tiers de la saison nous a poussés à nous concentrer sur l’an prochain. Car c’était une grosse évolution qui valait trois à cinq dixièmes de seconde, mais l’écart était trop important."

Alex Albon n’est guère plus optimiste, mais il espère encore réussir à enregistrer des progrès, et notamment sur tout ce qui est périphérique à la performance, afin que le team soit prêt quand les résultats seront à portée.

"Nous nous concentrons sur ce qui est sous notre contrôle, la voiture ne vas pas devenir plus rapide dans les dernières courses, mais on veut jouer avec certaines choses, et voir ce qu’on peut apprendre ou ce sur quoi on peut progresser pour la voiture de l’année" note Albon.

"Ou même sur les arrêts au stand, on a eu l’arrêt le plus rapide au Mexique. Ce n’est pas de la performance pure que nous pouvons récupérer, mais on se concentre sur nos petits projets pour être sûrs d’être aussi prêts que possible la saison prochaine."

Il explique ce qu’il attend de ce week-end, et admet que la pluie le rend plus enthousiaste.

"Pas d’attente, mais ça semble être un week-end classique du Brésil. Je suis optimiste, c’est le genre de courses dont on a besoin pour marquer des points, donc l’équipe va faire une danse de la pluie pour avoir des conditions compliquées dimanche."