Verstappen est quatrième et ’réaliste’, Tsunoda est énervé

Max Verstappen a signé le quatrième temps de la qualification Sprint F1 du Grand Prix de Miami, et le pilote Red Bull déplore des difficultés avec sa RB21 qu’il n’a pas réussi à résoudre. Il est par ailleurs convoqué pour ne pas avoir respecté le delta entre les deux lignes de Safety Car, alors que la direction de course l’avait spécifié avant le Shootout.

Le Néerlandais a gêné des pilotes (en l’occurrence Yuki Tsunoda, Lance Stroll et Jack Doohan) en étant trop lent en fin de SQ1, mais c’est un tour en début de SQ2 qui a attiré l’attention des commissaires.

"Je pense que ce que nous avons fait en SQ3 était bon, les pneus tenaient plutôt bien. Malheureusement, dès les Libres, la voiture souffrait déjà de sous-virage et, avec tous ces virages lents, on perd pas mal de temps au tour" regrette Verstappen.

"Quatrième, c’est correct. Ce n’est évidemment pas là où je veux être, mais il faut aussi être réaliste avec nos limites actuelles, et je pense que c’était quand même assez serré" poursuit le Néerlandais, qui s’inquiète pour la tenue des gommes ce samedi sur plus de 100 kilomètres.

"C’est toujours très difficile de se prononcer sur ce qui va arriver lors d’un week-end Sprint, car il n’y a pas de données fiables pour les longs relais. Mais d’après mon ressenti et mon équilibre avec la voiture, je pense que ce sera difficile avec la chaleur. Nous connaissons nos limites, il faut juste essayer d’en tirer le meilleur parti."

Yuki Tsunoda était très agacé à la fin de la SQ1, puisqu’il a été éliminé et s’élancera 18e au Sprint. Le Japonais a vu son premier tour perturbé, et il n’a pas réussi à franchir la ligne assez vite pour le deuxième car Red Bull l’a envoyé trop tard en piste, et Verstappen l’a gêné.

"Une voiture est sortie des stands et a arrêté mon tour. Dans le dernier virage, j’ai bloqué mes roues. Mais le tour était déjà mauvais à cause de la voiture à la sortie des stands et je n’ai pas pu faire de tour" regrette Tsunoda, qui s’agace de la situation.

"J’ai fait ce que je pouvais, mais que voulez-vous que je fasse ? Il y a une voiture devant, la communication a été mauvaise, et je n’ai pas vraiment fait de qualification réelle. J’essaierai de faire de bon mieux, tout peut arriver, j’essaie de rester positif."

Mise à jour 1h17 : Verstappen n’a pas été pénalisé, et les commissaires ont seulement donné une réprimande à Red Bull, puisque le Néerlandais était seul en piste et à un rythme régulier quand il a fait un tour trop lent de six secondes. Le reste de ses tours était dans le cadre légal, ce qui a poussé les commissaires à ne pas le pénaliser.