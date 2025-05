Russell : Antonelli a fait un travail incroyable pour la pole du Sprint F1

George Russell avait la Mercedes jouer la pole aujourd’hui lors du Sprint F1 de Miami mais le Britannique n’a pas maximisé sa SQ3 par manque de confiance avec les pneus et a échoué à la 5e position seulement.

Le Britannique a toutefois été fair play et a immédiatement été saluer son équipier, Kimi Antonelli, qui a pris la pole de l’épreuve courte de samedi.

"Félicitations à Kimi. Je suis vraiment content de le voir en pole. Il a fait un travail incroyable. Il a été très rapide toute la journée. Vraiment impressionnant."

"J’ai eu un peu de mal aujourd’hui, un peu en retrait, je n’étais pas très à l’aise avec les médiums en SQ1 et SQ2."

"Du coup, en SQ3, on voulait juste partir en début de séance, car je manquais de confiance, et on se disait qu’avec un drapeau jaune ou rouge en fin de séance, on pourrait y gagner."

"Ma 5e position aujourd’hui n’est pas terrible, il reste encore des progrès à faire, mais c’est formidable pour Kimi et l’équipe."