Ferrari : Leclerc frustré par le rythme de la SF-25, Hamilton en progrès

Charles Leclerc était très énervé par sa 6e place dans la qualification du Sprint F1 à Miami.

Le Monégasque a tout donné avec sa Ferrari SF-25 mais le rythme n’était vraiment pas au rendez-vous

"C’était mauvais. Le tour était bon mais le rythme n’est toujours pas là avec cette Ferrari."

"C’est un peu frustrant, énervant mais c’est ainsi comme ça. Je tenterai de faire de mon mieux demain avec la voiture mais ce sera difficile de faire mieux, à moins de faire un truc spécial au départ."

"Pour être honnête, il n’y avait pas moyen de faire bien mieux aujourd’hui, c’est la performance de la voiture."

"Nous perdons un peu partout dans chaque virage, nous n’avons pas une faiblesse particulière, peut-être un peu plus dans les virages les plus lents. Et encore cela change d’un circuit à l’autre."

Lewis Hamilton a lui terminé septième qualification pour le Sprint du GP de Miami, juste derrière son équipier, qu’il a réussi à coller. De quoi le réjouir ? A moitié...

"C’était une meilleure séance. La Libre était probablement un peu meilleure, la voiture était un peu meilleure, elle était un peu plus agréable à piloter. Nous manquons juste de vitesse, mais nous continuons à travailler là-dessus."

"Il y a toujours des idées. Qu’elles soient justes ou non… il y a certainement des leçons à tirer : changements de réglages, comportement de la voiture, il y a certainement du travail à faire pour gagner en vitesse pour le reste du week-end."

Peut-il progresser pendant la course Sprint ?

"Pas vraiment. Je pense que toutes les voitures devant sont plus rapides. Je ne sais pas quoi dire d’autre."