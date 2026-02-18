Verstappen enfonce le clou et veut une F1 sans batteries et loin de la Formule E

Max Verstappen n’a pas l’intention d’adoucir son discours. Déjà très critique la semaine dernière à l’encontre de la réglementation 2026 de la Formule 1, le Néerlandais estime désormais que la discipline doit aller plus loin et tout simplement se débarrasser des systèmes de batteries, afin d’éviter toute convergence avec la Formule E.

Les unités de puissance 2026 reposent sur un partage de la puissance à parts égales entre le moteur thermique et l’énergie électrique. Les nouveaux systèmes délivrent jusqu’à 350 kW via la batterie, contre 120 kW actuellement en 2025. Une évolution majeure qui a déjà des conséquences visibles en piste.

Lors des premiers essais, les pilotes ont dû lever le pied en ligne droite et gérer leur énergie avec précision afin d’éviter de se retrouver uniquement dépendants du moteur à combustion interne une fois la batterie déchargée.

Verstappen n’a pas mâché ses mots, qualifiant cette nouvelle formule d’anti-course et allant jusqu’à la comparer à une Formule E sous stéroïdes. Il a même laissé entendre que son profond désaccord avec cette orientation pourrait l’amener à quitter prématurément la Formule 1.

Alors que la Formule E s’apprête de son côté à introduire une nouvelle génération de monoplaces dès la saison prochaine, avec 450 kW de puissance maximale en course et jusqu’à 600 kW en mode attaque, Verstappen insiste pour que les deux championnats restent clairement distincts. C’est ce qu’il a confié à la pause déjeuner à Bahreïn aujourd’hui.

"Eh bien, espérons que non," a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si la Formule E pouvait devenir une catégorie de formation vers la F1.

"Ce n’est pas une question de pilotes, car il y a beaucoup de très bons pilotes qui pourraient très bien réussir ici, mais je ne veux pas que nous soyons proches de la Formule E."

Le quadruple champion du monde estime que la Formule 1 doit préserver son identité propre.

"Je veux que nous restions à distance de cela et que nous soyons la Formule 1. Donc ne pas augmenter la batterie, mais au contraire s’en débarrasser, se concentrer sur un bon moteur, et laisser la Formule E être la Formule E, parce que c’est précisément ce qui les définit."

"Je suis sûr qu’avec la nouvelle voiture Gen4, d’après ce que j’ai vu et ce que mes amis m’ont dit, ce sera une voiture sympa. Mais qu’ils restent la Formule E, et que nous restions la Formule 1. N’essayons pas de mélanger les deux."

Interrogé sur d’éventuelles réactions négatives de la part de la F1 ou de la FIA à la suite de ses déclarations de la semaine précédente, Verstappen a balayé toute polémique, invoquant simplement la liberté d’expression.

"Je partage simplement mon opinion. Nous vivons dans un monde libre, avec la liberté d’expression, et c’est ce que je ressentais," a-t-il expliqué.

"C’est ce que je ressentais. Tout le monde n’est pas obligé de penser la même chose, mais c’est comme ça que je le ressentais, et ensuite peu importe ce que les autres en disent."

"On m’a posé une question, j’ai partagé mon avis, et je pense que j’en ai le droit. Il ne s’agit pas de recevoir des critiques ou autre, j’ai simplement été honnête."

Laurent Mekies, directeur de l’écurie Red Bull, n’a lui "aucune inquiétude" quant à un éventuel désintérêt de Verstappen pour ce type de F1 et pense même qu’il est capable d’en maîtriser les subtilités.

"La réalité, c’est que ces nouvelles réglementations représentent un défi de taille pour les équipes, les motoristes et les pilotes," a expliqué Mekies, invité à réagir aux propos de son pilote dans le paddocl.

"La situation est donc différente pour chacun d’entre nous, mais c’est aussi ce qui nous passionne : relever ces défis, trouver des solutions inédites."

"C’est ce que nous ferons avec l’aide de Max. Je suis convaincu qu’il deviendra le meilleur pour maîtriser ces réglementations, leurs aspects techniques et leurs astuces, tout comme il l’était avec la précédente réglementation."