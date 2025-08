Verstappen échappe à une sanction mais a connu un vendredi ’difficile’

Max Verstappen a échappé à une sanction ce vendredi en Hongrie, après avoir jeté une serviette sur le bord de la piste. Sous enquête des commissaires après cet incident, il a été blanchi par ceux-ci, qui ont expliqué leur décision.

"Le pilote a expliqué que, dans le garage, la serviette lui était glissée des genoux sur le côté du siège et que l’équipe n’avait pas remarqué qu’elle était restée dans le cockpit" ont-il noté. "Lorsque le pilote s’en est rendu compte, il s’est déplacé vers l’extrême droite de la piste et a tenté de la jeter le plus loin possible de la voiture et de la piste."

"Les commissaires ont déterminé que la serviette aurait pu se coincer dans l’espace pour les pieds et gêner la capacité du pilote à contrôler pleinement la voiture, et que celle-ci avait donc été autorisée à prendre le départ dans des conditions dangereuses."

"Les commissaires considèrent que ce cas se distingue d’un cas où un objet dur (et donc potentiellement dangereux) est laissé dans le cockpit et qu’il est moins grave qu’un tel cas. Par conséquent, un avertissement est infligé à l’équipe."

De son côté, le quadruple champion du monde déplore un manque de grip sur le Hungaroring, alors qu’il a terminé la journée 14e : "Aujourd’hui a été une journée assez difficile, avec une voiture qui manquait d’adhérence et qui n’était pas aussi équilibrée que nous l’aurions souhaité."

"Il est difficile de dire quel était le problème, car rien ne fonctionnait vraiment, nous allons donc devoir mener une enquête pendant la nuit, car jusqu’à présent, ce n’est pas notre week-end."

"Pendant la séance, j’avais une serviette dans la voiture pour m’essuyer le visage quand je suis sorti. Au lieu de risquer qu’elle s’envole entre mes pieds, ce qui aurait été dangereux, j’ai quitté la ligne et je m’en suis débarrassé de la manière la plus sûre possible."

"Dans l’ensemble, la journée n’a pas été formidable, nous devons donc comprendre ce qui a causé les problèmes et je suis sûr que nous pouvons faire mieux et renverser la situation. Les McLaren semblent performantes, nous devons donc réfléchir à ce que nous pouvons faire pour nous améliorer."

Yuki Tsunoda était mieux placé que son équipier ce vendredi, rentrant de justesse dans le top 10, mais le Japonais confirme lui aussi des soucis de grip avec la RB21 : "Je pense que l’équilibre lui-même n’est pas le principal problème."

"Ce qui nous pose problème, c’est le grip que je devrais sentir, et que nous n’avons pas. Mais de mon côté, il y a eu du mieux après les EL1, mais on a des difficultés globalement dans l’équipe" a déclaré Tsunoda, qui ne sait pas à quoi s’attendre pour le reste du week-end.

"Nous verrons bien. Ce ne sera probablement pas facile. Nous avons apporté beaucoup de changements lors des EL2 et je suis sûr que nous pouvons tirer quelque chose de positif de la voiture de Max et de la mienne."

"Nous allons donc combiner nos efforts et je pense que nous devons trouver quelque chose, une limitation un peu plus fondamentale qui nous échappe probablement, et nous devons le découvrir pour être sûrs de nous qualifier demain."