Alpine F1 : Gasly et Colapinto déplore une A525 qui glisse un peu trop sur le Hungaroring

Le Grand Prix de Hongrie de Formule 1 édition 2025 ne démarre pas vraiment d’un bon pied pour Alpine F1.

En essais libres 1, Pierre Gasly avait signé le 13e chrono et Franco Colapinto le 18e. Mais en essais libres 2, les deux hommes sont retombés, dans cet ordre, aux deux dernières positions !

19e temps, Gasly admet ce soir que "nous avons connu une journée compliquée à Budapest."

"Dans l’ensemble, la voiture était assez difficile à piloter et nous avons eu du mal à tout assembler sur un tour. Nous glissions beaucoup pendant les deux séances, et nous savons que la motricité est un domaine qui a tendance à nous mettre en difficulté jusqu’ici cette saison."

"Je suis convaincu que nous pouvons améliorer des choses et nous nous retrousserons les manches ce soir et demain matin pour être mieux placés lors de la prochaine session. Nous avons vu une dynamique similaire sur les dernières courses, avec un manque de performances en essais libres avant d’obtenir un bon résultat. Nous restons donc positifs et confiants dans notre capacité à progresser."

20e et dernier, son équipier argentin reconnait que "ce n’était pas une journée facile."

"Pierre et moi avons rencontré les mêmes limitations avec la voiture. De manière générale, nous avons du mal avec l’équilibre et un net manque d’adhérence. C’était l’un de ces jours où nous n’avons tout simplement pas trouvé la bonne direction, donc j’espère que certaines choses testées aujourd’hui porteront leurs fruits demain."

"Ces derniers temps, les vendredis n’ont pas été notre fort, donc notre objectif est de faire les bons ajustements en vue des qualifications. Nous allons nous concentrer sur le plus évident, à savoir rendre la monoplace plus stable et plus facile à piloter. Il y a de nombreux domaines à améliorer et je suis sûr que nous pouvons y arriver pour signer une meilleure journée samedi."