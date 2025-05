Russell a gagné son pari en mediums et se qualifie 3e à Imola

George Russell a fait un joli coup à Imola en allant chercher la troisième place en pneus mediums. Le pilote Mercedes F1 peinait à exploiter les pneus tendres de Pirelli, qui font grand débat ce week-end, et il a décidé d’user quelque peu un train de pneus mediums pour réussir une belle qualification, cruciale à Imola.

"Nous l’avons tenté, nous pensions que les mediums seraient plus rapides et ça a été le cas. C’est un compromis pour demain mais je suis heureux d’être de retour dans le top 3. C’est une surprise d’être proche des McLaren car ils sont rapides mais c’était une bonne journée" a déclaré Russell.

Son dernier tour aurait pu se passer bien plus mal car il s’est élancé tardivement et a failli rater le passage sur la ligne avant le drapeau à damier. Cela a légèrement compromis son tour mais il a néanmoins réussi à signer un beau chrono.

"C’était un gros défi car j’ai failli rater le drapeau. J’étais en première vitesse au départ et j’ai perdu un dixième car j’étais proche de [Carlos] Sainz. Mais je suis heureux de la troisième place, je ne pense pas qu’on aurait pu faire mieux. On doit maintenant se concentrer sur demain et essayer d’avoir un podium."