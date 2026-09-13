Sainz inquiet avant la course sur le Madring : ’vous ne voyez absolument rien’

Carlos Sainz admet que le nouveau circuit de Madring devra évoluer après son premier week-end de Formule 1, notamment pour améliorer la visibilité et la sécurité à haute vitesse. L’Espagnol, pourtant ambassadeur de l’événement madrilène, rejoint ainsi plusieurs pilotes de premier plan dans leurs critiques de certains aspects du tracé. Le pilote Williams F1 espère que la course se passera bien avant que des changements arrivent pour 2027.

Pour lui, comme cela a déjà été le cas sur d’autres circuits urbains, des modifications doivent pouvoir être étudiées à partir des retours des pilotes, comme l’ont déjà proposé Max Verstappen et Lando Norris notamment.

Les circuits urbains évoluent fréquemment après leur première apparition au calendrier de la Formule 1, et Sainz s’attend à ce que Madring connaisse le même processus. Le pilote Williams estime que le tracé madrilène présente déjà des caractéristiques qui pourraient justifier des ajustements.

"Sans aucun doute, je pense que le circuit connaîtra certaines améliorations," a déclaré Sainz après avoir notamment entendu les propos du Néerlandais.

L’Espagnol souhaite comme Verstappen que les pilotes soient davantage associés à la réflexion concernant les éventuelles modifications du circuit. Des propositions devraient ainsi être transmises à la FIA après ce premier week-end de compétition.

"Je pense qu’ils devraient être ouverts aux changements suggérés par les pilotes, et je pense que nous allons proposer des modifications à la FIA et voir quelle marge de manœuvre il y a. Il faut le faire tant que nous avons le tout en tête et surtout qu’il ait le maximum de temps de corriger ce qui est possible avant l’édition 2027."

Le principal sujet d’inquiétude de Sainz concerne la sécurité plutôt que les dépassements. Selon lui la visibilité, particulièrement dans les portions rapides du circuit, est insuffisante. Le Madrilène fait le parallèle avec deux autres tracés urbains du calendrier de la Formule 1 où la configuration du circuit peut également limiter fortement la vision du pilote.

"Tout comme à Djeddah et à Bakou, la visibilité est mauvaise," a expliqué le pilote Williams.

"Rouler à 260-270 km/h dans une ligne droite légèrement en courbe où vous ne voyez absolument rien de ce qui peut arriver devant vous est, sans aucun doute, une expérience qui fait réfléchir et qui vous fait vous interroger sur toute la question de la sécurité. J’espère que la course se passera bien et qu’on pourra ensuite modifier des choses à certains endroits."

Avec plusieurs autres concurrents ayant déjà exprimé des réserves sur différents secteurs du nouveau circuit, notamment concernant les portions aveugles et les vitesses atteintes, la FIA devra désormais examiner les éventuelles propositions formulées après ce premier rendez-vous.