Verstappen contre Rossi : le duel inattendu de deux légendes à Portimão

Max Verstappen ne compte pas profiter de son week-end de repos en Formule 1 pour rester éloigné des circuits. Le quadruple champion du monde retrouvera le volant d’une Mercedes GT3 à Portimão, où il participera à la dernière manche de la saison du GT World Challenge, demain et samedi. Un rendez-vous particulier puisque le pilote Red Bull partagera notamment la piste avec Valentino Rossi, légende du MotoGP désormais engagée en compétition automobile. Les deux hommes se réjouissent de cette confrontation inédite, même si l’Italien s’attend à devoir composer avec un adversaire particulièrement redoutable.

Pour la première fois depuis les 24 Heures du Nürburgring, Max Verstappen va reprendre le volant d’une Mercedes GT3 en compétition.

Le Néerlandais participera à la finale du GT World Challenge sur le circuit de Portimão, au Portugal, profitant de l’absence de Grand Prix de Formule 1 ce week-end pour poursuivre ses activités en endurance et en GT.

Pour cette épreuve, Verstappen fera équipe avec Ben Berticoat et Chris Lulham. Les pilotes habituels Jules Gounon et Dani Juncadella ne pourront pas participer à cette manche, retenus par leurs engagements en Championnat du monde d’endurance (WEC).

Ce changement de composition permettra donc à Verstappen de retrouver la compétition GT dans un contexte particulier, avec une course de trois heures au programme. Alors que de nombreux pilotes profitent des week-ends sans Grand Prix pour récupérer, le Néerlandais préfère retrouver un volant dans une autre catégorie. Son déplacement au Portugal intervient entre deux périodes particulièrement chargées du calendrier de la F1.

En ajoutant cette manche du GT World Challenge à ses engagements habituels, Verstappen disputera ainsi des courses pendant sept week-ends consécutifs. Mais au-delà de sa propre participation, l’événement suscite également beaucoup d’intérêt en raison de la présence d’un autre grand nom du sport mécanique : Valentino Rossi.

L’ancien pilote MotoGP, aujourd’hui âgé de 47 ans, poursuit sa carrière en compétition automobile au sein du Team WRT. Engagé sur une BMW aux côtés de Max Hesse, Rossi aura ainsi l’occasion de partager la piste avec Verstappen lors de cette finale du GT World Challenge. Une perspective qu’il n’avait jamais réellement envisagée au cours de sa carrière.

Interrogé par Sky Italia, le nonuple champion du monde motocycliste a expliqué son enthousiasme à l’idée de retrouver le pilote Red Bull parmi ses adversaires.

"Ça va être génial," s’est réjoui Rossi.

"En même temps, c’est un gros problème, parce qu’il sera sans aucun doute incroyablement rapide," a-t-il ajouté en riant.

Malgré cette perspective, Rossi considère avant tout cette confrontation comme une occasion exceptionnelle.

"Mais bien sûr, avant toute chose, ça va être fantastique. Je n’aurais jamais pensé courir un jour contre Max Verstappen."

Le pilote italien ne cache pas non plus sa curiosité concernant les méthodes de pilotage du quadruple champion du monde de Formule 1. Même après une carrière exceptionnelle en MotoGP et plusieurs saisons d’expérience en GT, Rossi reste désireux d’apprendre au contact d’autres pilotes.

"J’espère avoir l’occasion de le suivre pour voir comment il pilote."

De son côté, Verstappen partage l’enthousiasme de Rossi à l’idée de cette rencontre. Le Néerlandais apprécie particulièrement l’ancien pilote Yamaha, dont il connaît évidemment le palmarès et la réputation dans le monde du sport mécanique. Il espère ainsi profiter de ce week-end portugais pour échanger avec lui.

"C’est vraiment quelqu’un de formidable, donc j’espère avoir l’occasion de discuter avec lui," a déclaré le pilote Red Bull.

"C’est sympa, mais j’espère ne pas le voir pendant la course. Normalement, c’est plutôt bon signe," a-t-il lancé en riant.

Les activités en piste débuteront officiellement vendredi avec deux séances d’essais libres d’une heure 30 minutes à 10h45 et 14h45, avant les qualifications organisées en soirée à partir de 19h55.

La course de trois heures se disputera le samedi soir à partir de 19h.