Hamilton cherche-t-il à prendre le pouvoir chez Ferrari ?

Les relations entre Lewis Hamilton et Ferrari seraient de plus en plus tendues, selon Ralf Schumacher. L’ancien pilote de Formule 1 affirme que le septuple champion du monde cherche à imposer son autorité au sein de la Scuderia, au point de provoquer des tensions internes avec la direction de l’équipe, notamment Frédéric Vasseur. Malgré une prestation qu’il juge convaincante lors du Grand Prix de Singapour, l’Allemand considère que certaines décisions du Britannique révèlent un problème plus profond, susceptible de compromettre le bon fonctionnement de Ferrari si la situation venait à perdurer.

La collaboration entre Lewis Hamilton et Ferrari continue de susciter des interrogations, notamment concernant la place occupée par le septuple champion du monde au sein de l’écurie italienne.

Arrivé à Maranello avec un immense palmarès et des ambitions élevées, le Britannique doit composer avec une organisation déjà établie, dans laquelle Charles Leclerc occupe une place centrale depuis plusieurs saisons.

Pour Ralf Schumacher, cette situation pourrait être à l’origine de tensions internes dépassant les simples questions de performance ou de stratégie.

Intervenant sur Sky Deutschland, l’ancien pilote Williams et Toyota a fait part de ses doutes concernant l’harmonie entre Hamilton et Ferrari.

"Je pense que les choses ne se passent pas tout à fait sans accroc entre lui et l’équipe."

L’Allemand va même plus loin en indiquant avoir eu des échos de rivalités autour de l’autorité exercée au sein de la Scuderia.

"Il y a une petite lutte de pouvoir interne en cours. Il semble y avoir une sorte de conflit interne."

Malgré ses réserves concernant la situation interne de Ferrari, Schumacher ne remet pas en cause la qualité de la prestation de Hamilton lors du Grand Prix de Singapour.

L’ancien pilote estime même que le Britannique a réalisé un week-end solide, particulièrement compte tenu des qualités habituellement affichées par son équipier sur les circuits urbains.

Charles Leclerc a régulièrement démontré son aisance sur ce type de tracé, où la précision et la confiance au volant jouent un rôle essentiel. Schumacher considère donc que la performance de Hamilton à Marina Bay mérite d’être soulignée.

"Sachant que son équipier Charles Leclerc adore les circuits urbains, Lewis Hamilton a fait du très bon travail."

"Mais sa décision de ne pas respecter une consigne stratégique de Ferrari constitue un signal préoccupant."

"Cet épisode ne doit pas être considéré uniquement comme un désaccord ponctuel sur la manière de gérer une course."

Il pourrait également illustrer une difficulté plus générale du Britannique à accepter pleinement le fonctionnement collectif actuel de la Scuderia. Avec son refus d’obéir à la stratégie, Hamilton a joué "un jeu dangereux".

Pour Schumacher, Hamilton doit trouver sa place au sein de Ferrari sans chercher à imposer ses propres décisions.

"Lewis doit devenir un membre à part entière de l’équipe," estime-t-il.

"Il essaie de prendre toute la place et de se comporter comme le patron. J’ai le sentiment que les choses ne sont pas entièrement fluides et harmonieuses avec Fred Vasseur."

Ces déclarations sont d’autant plus remarquables que Vasseur et Hamilton entretiennent une relation ancienne, remontant notamment à leur collaboration dans les formules de promotion.

Le frère de Michael Schumacher, qui a remporté cinq titres mondiaux consécutifs avec Ferrari entre 2000 et 2004, connaît l’importance historique et symbolique de la Scuderia.

Pour lui, aucune personnalité, aussi importante soit-elle, ne doit placer ses ambitions individuelles au-dessus de l’intérêt collectif.

"Si la compétition interne devient plus importante que la marque et que les progrès de l’équipe, les choses finiront par se compliquer."

"Si l’harmonie n’est pas au rendez-vous, alors Ferrari ne fonctionnera pas."