Alonso : Ce n’est ’pas normal’ que ma dernière victoire ait ’plus de dix ans’

Fernando Alonso pense qu’il est surprenant qu’un pilote avec son palmarès et son expérience n’ait pas gagné depuis 2013. Le pilote Aston Martin F1 pense que le facteur chance est présent, comme il a parfois tourné à son avantage, comme il le rappelle.

Pourtant, on peut envisager que ses choix de carrière parfois peu inspirés l’aient mené à jouer les outsiders dans des équipes de milieu de grille, plutôt qu’avoir des volants à la hauteur de son talent.

"Chance, malchance, je pense que c’est 50-50 pour être honnête" a déclaré Alonso. "Le fait est que lorsque vous participez à plus de 400 courses, il y a beaucoup de courses où vous avez de la chance et beaucoup de courses où vous n’en avez pas, mais je pense que tout s’équilibre."

"Même lorsque je suis allé au Mans, la deuxième fois, nous étions à deux minutes du leader une heure avant la fin. Puis ils ont eu une crevaison, puis une roue qui n’était pas correctement montée, et ils ont dû faire un double arrêt au stand dans le tour suivant, et j’ai remporté le deuxième Le Mans."

"Nous avons eu beaucoup de chance. Donc tout s’est compensé. Mais oui, cela fait probablement plus de 20 ans, je pense, ou peut-être plus de 10 ans que j’ai remporté mon dernier Grand Prix de F1. Cela ne me semble pas normal."

Alonso n’a pas été chanceux cette année, puisqu’il pointe derrière Lance Stroll au classement, alors que le Canadien ne l’a pas battu une seule fois en qualifications : "Je pense que nous avons déjà perdu 22 points. C’est dommage que nous ne puissions pas terminer les courses à notre juste valeur lorsque nous sommes dans les points."

"Et puis, quand nous sommes lents, parce que nous ne sommes pas compétitifs, tout se passe généralement bien jusqu’au drapeau à damier et nous ne marquons aucun point. Mais c’est comme ça, c’est le sport, c’est la nature même du sport."

"Et tant que nous aurons une bonne voiture l’année prochaine, nous aurons une chance normale. Nous ne demandons pas de la chance, mais une chance normale, ça nous va. Perdre 22 points, cela peut sembler peu."

"Nous ne nous battons pas pour le championnat du monde, alors pourquoi Alonso devrait-il se soucier de 22 points dans une saison comme celle-ci ? Mais cela demande beaucoup d’efforts et de détermination pour marquer chaque point lorsque la voiture ne peut en marquer qu’un ou deux par week-end. Perdre 22 points, c’est énorme."