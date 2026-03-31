Verstappen confirme un programme GT3 chargé en avril avec l’arrêt de la F1

Malgré une pause forcée du calendrier de la Formule 1, Max Verstappen ne compte pas rester inactif. Le quadruple champion du monde est déjà de retour en piste en Allemagne, sur la Nordschleife au Nurburgring et a confirmé qu’il continuera à courir en avril, en dépit des annulations récentes des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite.

Plus tôt ce mois-ci, la F1 a en effet annoncé que, en raison du conflit au Moyen-Orient et des attaques menées en représailles par l’Iran dans la région, il était jugé trop dangereux de maintenir les épreuves prévues du 10 au 12 avril à Bahreïn et du 17 au 19 avril en Arabie saoudite. Conséquence directe : après le Grand Prix du Japon ce week-end, le championnat observera une longue interruption jusqu’au Grand Prix de Miami, début mai.

À Suzuka, Verstappen a connu une nouvelle désillusion sportive, même si le rythme de course a été meilleur que celui des qualifications, où il a été éliminé en Q2. Mais plutôt que de subir cette coupure et ruminer, le pilote Red Bull Racing a choisi de multiplier les engagements en dehors de la F1.

Il a ainsi révélé qu’il participera aux courses qualificatives des 24 Heures du Nürburgring, une étape clé dans sa préparation pour cette épreuve mythique disputée sur la Nordschleife.

Le Néerlandais n’en est pas à son coup d’essai. Le week-end précédent, il s’était déjà illustré en remportant une course NLS2 sur la Nordschleife aux côtés de Dani Juncadella et Jules Gounon, au volant d’une Mercedes GT3. Leur victoire, acquise avec 59 secondes d’avance, a toutefois été annulée après leur disqualification pour l’utilisation d’un train de pneus supplémentaire.

Les courses qualificatives pour les 24 Heures se dérouleront sous la forme de deux épreuves de quatre heures, les 18 et 19 avril - soit précisément le week-end initialement réservé au Grand Prix d’Arabie saoudite.

En attendant, il a donc déjà repris les essais privés avec sa Mercedes GT3 aujourd’hui sur la Nordschleife.

Une présence encore à confirmer selon les équipages

Verstappen ne participera en revanche pas à l’épreuve NLS3 prévue du 11 au 14 avril, son équipe étant engagée ce même week-end sur le circuit du Castellet.

Cependant, il laisse clairement entendre qu’il pourrait renforcer son équipage pour les qualifications des 24 Heures : "Pour le moment, il n’y a que Lucas dans la voiture, donc je me sentirais un peu désolé pour lui s’il doit tout faire tout seul, parce que Dani et Jules ne peuvent pas le faire."

"Ce serait logique que je puisse le faire."

En effet, Juncadella et Gounon seront mobilisés sur une autre épreuve majeure d’endurance : les 6 Heures d’Imola. L’Espagnol y participera avec Genesis, tandis que le Français sera engagé avec Alpine.

Dans ce contexte, Verstappen pourrait bien devenir un élément clé de son équipe sur la Nordschleife, poursuivant ainsi sa quête de plaisir et de compétitivité en dehors d’une Formule 1 qui passe à l’arrêt et qui peine toujours à pleinement le satisfaire.