Adidas vise Red Bull Racing avec un contrat F1 à partir de 2027

Après Mercedes F1 et Audi, l’équipementier allemand Adidas s’apprête à franchir un nouveau cap en Formule 1 avec un partenariat d’envergure estimé à 27 millions d’euros par an avec Red Bull Racing.

Selon les informations du média allemand BILD, cet accord – qui pourrait entrer en vigueur à partir de 2027 pour une durée de trois ans – viendrait considérablement renforcer la présence d’Adidas dans le paddock. La marque aux trois bandes collabore déjà avec Mercedes F1 depuis 2025, ainsi qu’avec Audi F1 depuis la saison actuelle, avec des montants similaires évoqués, aux alentours de 20 à 30 millions d’euros.

Avec ce troisième partenariat, Adidas serait ainsi liée à trois des onze équipes engagées en Formule 1, une progression rapide qui témoigne de ses ambitions dans la discipline.

Face à des concurrents bien installés comme Puma ou Castore, la firme allemande entend clairement s’imposer comme un acteur majeur de l’équipement textile en F1.

Arrivée relativement tardivement dans cet univers en 2025 avec Mercedes, Adidas n’a cessé depuis d’étendre son influence. Son rapprochement avec Audi, autre projet d’envergure allemande, s’inscrivait déjà dans cette logique. Mais l’intérêt manifesté de longue date pour Red Bull montre que la marque ne souhaite pas se limiter à des alliances nationales.

Intégrer l’écurie basée à Milton Keynes à son portefeuille constituerait en effet un signal fort, tant sur le plan stratégique que marketing. Red Bull reste l’une des structures les plus visibles et performantes du plateau ces dernières années, et s’associer à elle permettrait à Adidas de renforcer encore davantage son exposition mondiale.

Si cet accord se confirme, il marquerait une nouvelle étape dans la montée en puissance d’Adidas en Formule 1, dans un contexte où la discipline attire de plus en plus de grandes marques internationales.