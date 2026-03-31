Alpine F1 annonce le ’Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026’

Franco Colapinto et Alpine font entrer la Formule 1 dans les rues de Buenos Aires pour une démonstration historique.

L’Argentin s’apprête à enflammer les rues de sa ville natale, Buenos Aires, pour une démonstration historique marquant le retour de la Formule 1 en Argentine, confirmant l’information que nous vous rapportions jeudi à Suzuka lors de la conférence de presse de Colapinto.

Ce 26 avril au cœur du quartier de Palermo, Franco prendra le volant de l’E20 F1 de 2012, propulsée par un V8 Renault, arborant la livrée BWT Alpine F1. À cette occasion, il deviendra le premier Argentin à piloter une Formule 1 dans les rues de Buenos Aires. Un moment unique pour le sport automobile national, à la plus grande joie de ses compatriotes passionnés.

"Piloter une Formule 1 à domicile sera l’un des moments les plus marquants de ma vie. C’est ma manière de vous rendre, même modestement, tout le soutien et tout l’amour que j’ai reçus depuis mon plus jeune âge, et qui me poussent chaque jour à poursuivre mes rêves. Chaque message, chaque drapeau et chaque encouragement ont toujours été là. Cet événement est l’occasion de partager ce moment si particulier avec vous tous."

Cet événement permettra à Buenos Aires de consolider sa place sur la carte mondiale des expériences liées à la Formule 1, tout en rapprochant les fans argentins d’une discipline qui connaît actuellement l’une de ses plus fortes phases de croissance.

Dans le cadre du Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026 présenté par Mercado Libre, l’Avenida del Libertador et l’Avenida Sarmiento seront transformées en un circuit urbain de deux kilomètres, où les deux démonstrations officielles constitueront les temps forts de la journée.

L’événement sera également le théâtre d’expériences uniques pour les fans et les invités, d’un forum avec les fans, de concerts et de nombreuses animations destinées au public.

La municipalité de Buenos Aires apporte son soutien institutionnel à l’événement, renforçant ainsi sa stratégie visant à positionner la ville comme une destination incontournable pour les grands rendez-vous internationaux.