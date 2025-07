Leclerc : Ferrari progresse mais McLaren semble encore plus rapide que d’habitude !

Charles Leclerc est satisfait du comportement de la SF-25 avec la nouvelle suspension arrière apportée en Belgique. Le pilote Ferrari a en effet ressenti des changements positifs ce vendredi à Spa-Francorchamps avec la deuxième partie du gros package d’évolutions.

Cependant, il s’est quand même qualifié quatrième à plus de sept dixièmes d’Oscar Piastri, en pole avec sa McLaren. Le Monégasque est désabusé d’avoir un tel retard.

"J’ai senti les changements, mais aujourd’hui, l’écart était énorme. Je suis sûr que nous avons fait un pas en avant, mais pour une raison quelconque, la McLaren semble être encore plus rapide que d’habitude sur ce circuit !" regrette Leclerc.

"C’est donc un peu décevant de ce côté-là, mais nous avons obtenu ce que nous recherchions avec les améliorations, même si c’est dommage d’avoir eu une séance de qualification aussi difficile, surtout en termes d’écarts."

La Ferrari est maniable mais manque de grip : "Oui, les sensations étaient plutôt bonnes. Je suis content que la voiture soit plus agréable à conduire, mais même si elle est plutôt bonne, nous sommes encore à sept dixièmes. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous devons simplement ajouter de l’adhérence à la voiture, ce qui semble nous manquer pour l’instant."

Lewis Hamilton a connu une journée très difficile car après un mauvais premier tour en SQ1, il a fait un tête-à-queue dans son deuxième chrono, au freinage de la dernière chicane : "Je crois que c’est la première fois de ma carrière que je fais un tête-à-queue comme ça."

"Ce n’était pas terrible. Vraiment pas. Il n’y a pas grand-chose à dire. La monoplace est un peu plus maniable sur le sec mais je ne sais pas ce qui s’est passé au freinage" a poursuivi le septuple champion du monde, qui espère faire mieux sur la suite du week-end.

"Demain est un nouveau jour, évidemment, je suis terriblement frustré, mais on va essayer de faire un bon Sprint pour apprendre pour les qualifications. Mais on a beaucoup travaillé, et être là en 17e position, ce n’est pas vraiment génial."