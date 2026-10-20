Verstappen apprécie la RB22 évoluée, Red Bull voit encore des faiblesses à corriger

Red Bull semble avoir enfin trouvé une direction de développement convaincante pour sa RB22 après plusieurs mois de difficultés à exploiter pleinement son potentiel. À l’approche du Grand Prix des États-Unis, Max Verstappen reste sur deux victoires consécutives, en Malaisie et à Singapour, et pourrait poursuivre sa série à Austin. Mais derrière ce retour en forme, le directeur technique Pierre Waché reconnaît que l’écurie continue de chercher le bon compromis entre équilibre, motricité et comportement sur les vibreurs. Si le quadruple champion du monde apprécie désormais davantage sa monoplace, celle-ci reste loin d’être parfaite.

Après une période estivale compliquée, Red Bull a retrouvé une dynamique positive qui lui permet d’aborder le Grand Prix des États-Unis avec de nouvelles ambitions. Deuxième à Bakou, Max Verstappen a ensuite remporté les Grands Prix de Malaisie et de Singapour, confirmant les progrès réalisés par l’écurie autrichienne au cours des dernières semaines.

Le Néerlandais visera donc une troisième victoire consécutive sur le Circuit des Amériques, un résultat qui confirmerait le changement de dynamique observé depuis la fin de l’été.

Cette amélioration ne repose toutefois pas sur une solution unique. Selon Pierre Waché, Red Bull a dû travailler pendant une grande partie de la saison pour corriger les difficultés d’équilibre de la RB22, particulièrement sensibles lorsque les exigences des virages rapides entraient en contradiction avec celles des portions plus lentes.

Les monoplaces à effet de sol de cette génération imposent des compromis particulièrement complexes aux ingénieurs. Pour Red Bull, l’un des principaux problèmes consistait à trouver un équilibre permettant à la RB22 d’être efficace dans les virages rapides sans sacrifier sa motricité et son comportement dans les portions lentes.

Les tentatives de correction produisaient régulièrement l’effet inverse de celui recherché dans une autre partie du circuit. L’équipe a également dû composer avec des difficultés de franchissement des vibreurs et d’absorption des bosses, deux paramètres essentiels pour offrir aux pilotes une monoplace prévisible.

Interrogé par RN365 sur l’origine des progrès récemment constatés, Pierre Waché explique que ces améliorations résultent d’un travail ciblé plutôt que de simples caractéristiques naturelles de la voiture.

"C’est un objectif que nous nous sommes fixé pour résoudre ce problème. Je ne suis pas certain que nous l’ayons résolu. Nous avons amélioré la situation à basse vitesse."

"Le principal point positif, c’est que nous avons apporté des évolutions importantes à Miami, en Autriche et à Bakou, avec un net progrès dans les améliorations destinées à atteindre nos objectifs, tant en matière de comportement de la voiture que de performance globale."

"Le principal bénéfice, le principal aspect que nous cherchions à améliorer, ne concernait pas seulement les virages lents. Il s’agissait d’un gain de performance global, d’une meilleure capacité du pilote à exploiter la voiture dans son ensemble."

Waché explique que la RB22 évoluait auparavant dans une fenêtre de fonctionnement particulièrement étroite.

"Parce que lorsque nous essayions auparavant de rééquilibrer la voiture, nous étions un peu à la limite. Quand nous cherchions à améliorer l’équilibre à haute vitesse, nous rencontrions des difficultés à basse vitesse, et inversement."

Cette sensibilité compliquait considérablement la recherche des bons réglages et limitait la capacité de Verstappen à tirer le meilleur parti de sa monoplace sur des circuits aux caractéristiques variées.

Les évolutions de Bakou ont marqué un tournant

Si les premières avancées importantes ont été réalisées à Miami puis en Autriche, le Grand Prix d’Azerbaïdjan semble avoir constitué une étape déterminante dans le développement de la RB22.

Red Bull avait introduit à Bakou un ensemble d’évolutions comprenant notamment des modifications du plancher, du diffuseur et des pontons. Ces nouveautés ont contribué à rendre le comportement de la monoplace plus cohérent, tout en améliorant ses performances générales.

Verstappen avait immédiatement obtenu un résultat encourageant en terminant deuxième du Grand Prix d’Azerbaïdjan. La progression s’est ensuite confirmée à Sepang, où le Néerlandais a remporté le Grand Prix de Malaisie, avant de récidiver à Singapour.

Red Bull a continué de travailler sur les bases établies par les évolutions de Bakou, et les résultats récents suggèrent que la RB22 est désormais devenue plus prévisible entre les mains de son pilote.

Pour Waché, cette évolution représente un changement important par rapport aux difficultés rencontrées au milieu de la saison. Le directeur technique estime que Red Bull est parvenue à améliorer sensiblement la connexion entre le pilote et sa monoplace.

"Maintenant, la voiture est beaucoup plus connectée au pilote. C’était clairement notre objectif et, oui, nous essayons de faire encore mieux dans le franchissement des vibreurs et dans ce genre de situations. Je pense que nous ne sommes clairement pas parfaits dans ce domaine, mais nous avons progressé."

"Nous n’y sommes clairement pas encore. Mais Max apprécie désormais la voiture. Si vous lui posez la question, il ne vous dira pas qu’elle est parfaite. Mais je pense qu’avec cette réglementation, c’est un problème difficile à résoudre, et je crois que nous avons encore une marge de progression."