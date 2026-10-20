Aston Martin F1 sur le même chemin que Red Bull avec Newey ?

Malgré une saison 2026 particulièrement difficile pour Aston Martin F1, Adrian Newey possède les qualités nécessaires pour permettre à l’écurie britannique de progresser dans les prochaines années. C’est ce que l’ancien ingénieur de Williams, Mercedes et Ferrari, Jock Clear, croit et il estime que les difficultés actuelles rappellent celles rencontrées par le célèbre concepteur lors de son arrivée chez Red Bull, il y a deux décennies. Une comparaison qui invite toutefois à la patience : même avec les meilleurs ingénieurs et des moyens importants, construire une équipe capable de gagner en Formule 1 demande du temps.

L’arrivée d’Adrian Newey chez Aston Martin avait suscité d’immenses attentes, particulièrement à l’approche de la révolution réglementaire de 2026. L’écurie de Silverstone pouvait également compter sur son nouveau partenariat avec Honda, motoriste qui avait contribué aux titres mondiaux de Red Bull au cours des saisons précédentes.

Sur le papier, les ingrédients semblaient réunis pour permettre à Aston Martin de franchir une étape décisive et de se rapprocher des meilleures équipes du plateau. Mais les résultats ont été très éloignés des ambitions affichées. Après 17 manches, Aston Martin ne totalise que sept points au championnat des constructeurs, illustrant l’ampleur des difficultés rencontrées avec l’AMR26.

Une situation d’autant plus décevante que Newey était attendu comme l’un des principaux atouts de l’écurie pour tirer parti de la nouvelle réglementation. Newey a lui-même reconnu plus tôt cette année que le développement de l’AMR26 avait été sérieusement compromis avant même le début de la saison.

Le premier modèle de la monoplace 2026 n’a été installé dans la soufflerie qu’en avril 2025, soit quatre mois après les équipes concurrentes. Un retard particulièrement important dans le contexte d’une nouvelle réglementation technique, où chaque semaine de développement peut jouer un rôle déterminant dans la compréhension des concepts aérodynamiques. Malgré cette situation, Newey a assuré que les problèmes rencontrés avec l’AMR26 ne se reproduiraient pas en 2027 et au-delà.

À 67 ans, le Britannique dispose d’une expérience et d’un palmarès exceptionnels. Considéré comme le concepteur le plus titré de l’histoire de la Formule 1, il a contribué à plus de 200 victoires en Grand Prix ainsi qu’à un total de 26 titres mondiaux des pilotes et des constructeurs.

Mais même un tel parcours ne garantit pas une réussite immédiate lorsqu’il s’agit de reconstruire une organisation technique. C’est précisément ce que souligne Jock Clear.

Lorsqu’il lui a été demandé s’il croyait toujours à la capacité d’Aston Martin à concrétiser ses ambitions dans les prochaines années, sa réponse a été positive, mais prudente.

"Les ingrédients de base semblent être réunis."

"Je l’ai déjà dit dans un autre contexte, mais ces moments où les plus grands talents changent d’équipe sont un excellent rappel, pour nous tous, qu’il est vraiment, vraiment difficile de gagner en Formule 1."

"Je suis certain qu’Adrian et l’équipe vont progresser au cours des deux prochaines années."

Cette confiance repose notamment sur un précédent historique bien connu : les premières années de Newey chez Red Bull. Jock Clear voit des similitudes entre la situation actuelle d’Aston Martin et celle que Newey avait découverte lorsqu’il avait rejoint Red Bull après le rachat de Jaguar.

À cette époque, l’écurie autrichienne cherchait encore à construire une organisation capable de rivaliser avec les références du championnat. Malgré l’arrivée de Newey, les succès ne sont pas venus immédiatement.

Red Bull a dû attendre 2009, soit la quatrième saison complète du concepteur au sein de l’équipe, pour décrocher sa première victoire en Formule 1.

Cette progression graduelle avait ensuite ouvert la voie à une longue période de réussite. Pour Clear, Aston Martin pourrait connaître un parcours comparable, même si rien ne garantit qu’elle atteindra le même niveau.

"Il existe des similitudes entre ce chapitre de sa carrière et celui de Red Bull, lorsque l’équipe émergeait des anciennes structures de Jaguar. Les résultats futurs dépendront de nombreux facteurs, au-delà de la seule présence de Newey. Quant à savoir s’ils pourront atteindre le sommet, seul le temps nous le dira."

La situation d’Aston Martin présente également une particularité dans la carrière d’Adrian Newey. Nommé directeur d’écurie avant le début de la saison 2026, le Britannique a accepté pour la première fois un tel poste en Formule 1.

Cette fonction implique des responsabilités bien plus larges que la conception et le développement technique des monoplaces. Toutefois, il a été révélé que Newey devrait quitter ce poste à terme, après avoir identifié Jonathan Wheatley comme son successeur à long terme.

Ancien directeur de l’écurie Audi F1, Wheatley connaît déjà parfaitement Newey. Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années chez Red Bull, avant de quitter l’équipe en 2024.

Cette perspective soulève plus largement la question de la place croissante occupée par les profils techniques à la tête des écuries modernes.

Jock Clear considère que les réussites récentes d’Andrea Stella chez McLaren et de James Vowles chez Williams démontrent l’intérêt de confier ces responsabilités à des personnes possédant une connaissance approfondie de la discipline.

"Je me souviens avoir pensé, lorsque Andrea et James commençaient à faire progresser McLaren et Williams : ’Eh bien, quelle surprise ! Qui aurait imaginé que des personnes qui comprennent ce sport feraient de bons dirigeants ?’"

"Je ne sous-estime pas non plus les compétences supplémentaires dont un directeur d’écurie a besoin pour maintenir le navire sur la bonne trajectoire."

"La capacité à diriger les équipes, à coordonner les différents départements et à préserver une vision cohérente constitue un défi distinct de la seule recherche de performance technique."

"Pour Aston Martin, les prochaines saisons devront donc permettre de démontrer que les compétences réunies autour de Newey peuvent se traduire par une progression durable."

Il y a toutefois une voix qui connait bien Newey qui prévient l’équipe des Verts qu’elle devra se plier aux méthodes du concepteur pour réussir, celle de Christian Horner, l’ancien patron de Red Bull Racing.

"Vu de l’extérieur, j’ai l’impression que l’histoire se répète. Adrian est arrivé chez Aston Martin et souhaite évidemment travailler selon les méthodes auxquelles il est habitué. Mais l’équipe n’était manifestement pas prête ou suffisamment organisée pour cela. Il est donc probablement en train d’essayer de restructurer les choses."

"Il y avait des résistances lorsque j’ai recruté Adrian et que je l’ai convaincu de nous rejoindre. Certains membres historiques de l’ancienne équipe Jaguar considéraient qu’Adrian devait s’adapter à notre manière de travailler."

"Je pensais exactement l’inverse : c’était à eux de s’adapter à sa manière de travailler. À mes yeux, Adrian avait déjà remporté plus de 100 courses à cette époque, alors que Jaguar n’en avait gagné aucune. J’ai donc décidé de lui faire confiance et de construire l’équipe autour de ce qu’il estimait nécessaire pour exploiter pleinement son potentiel."