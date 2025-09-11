Top 6 voire top 4 : Alpine ne sera pas en F1 pour ’faire la touriste’ en 2026

Alpine F1 peut-elle vraiment créer la surprise en 2026 ?

L’équipe d’Enstone a focalisé toutes ses forces sur la nouvelle monoplace qui devra répondre à de toutes nouvelles règles. Et pour la propulser, exit le moteur Renault maison, une décision qui a fait couler beaucoup d’encre l’an dernier, pour se doter du Mercedes, un choix qui semble être le plus logique et performant, sur le papier en tout cas.

Alors pour Flavio Briatore, conseiller exécutif, "l’équipe a tout pour réussir" comme il l’a confié à l’Agence France Presse.

Certes, la saison 2025 ne donne pas une bonne image à ses fans. Et l’Italien tape encore sur le V6 Renault.

"Honnêtement, on pensait être beaucoup mieux cette année. Le moteur qu’on a, vraiment c’est un grand handicap. Surtout maintenant que les 20 voitures se tiennent en une seconde. Avec deux dixièmes de moins, tu peux te retrouver de la 6e à la 17e place."

"Alpine n’a pas la capacité pour développer la voiture 2025 et faire la nouvelle voiture pour 2026. A un moment donné, il faut faire des choix."

"En 2026, on aura une motorisation comme les autres, ça sera peut-être mieux, ou pas, mais on n’aura plus d’excuse comme maintenant avec le moteur."

"Les finances sont là avec le soutien de Renault et de nos sponsors. La soufflerie et les ingénieurs travaillent bien. On a tout pour le faire et on doit le faire."

Pierre Gasly a de nouveau développé un discours très optimiste lorsqu’il a justifié la prolongation de son contrat jusqu’en 2028. Des paroles évidemment partagées par son patron italien.

"On peut faire des podiums l’an prochain. On a le potentiel pour être dans le Top 6 et même dans le Top 4 si tout se passe bien. Je ne suis pas revenu pour faire le touriste."

"François Provost (le nouveau PDG de Renault) veut une équipe compétitive et je vous garantis que l’année prochaine on va être là. Ca veut dire faire des podiums, être dans les 6-7 premiers. De la partie commerciale à la partie technique, tout le monde est très motivé."