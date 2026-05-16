Grosjean : le lundi matin après ma 1ère course, je suis retourné travailler à la banque

Romain Grosjean est convaincu que sa relégation rapide de la F1 peu après ses débuts en 2009 avait entaché sa confiance à l’époque. Le Français a pris le départ de sept courses pour Renault à la fin de l’année 2009, mais n’a pas été conservé par l’écurie l’année suivante. Il a passé deux ans sur la touche avant d’obtenir son premier baquet à plein temps en F1, et s’interroge des raisons pour lesquelles il a mis autant de temps à retrouver un baquet.

Renault traversait une période turbulente lorsqu’elle a promu Grosjean. Il a pris la place de Nelson Piquet Jr, qui venait de révéler le Crashgate organisé l’année précédente par le directeur de l’écurie Flavio Briatore et le directeur technique Pat Symonds pour assurer la victoire de Fernando Alonso à Singapour. Grosjean courait en GP2 et travaillait dans une banque lorsque Renault l’a appelé pour faire ses débuts en F1 à la fin de l’année 2009.

"Après ma première course de Formule 1 à Valence, en 2009, le lundi matin, je suis retourné travailler à la banque" a déclaré Grosjean à FanAmp. "Je me suis dit ’ça va être difficile de continuer’. Mais pour moi, il était important de réaliser aussi ce qu’était ce que j’appelle la vie normale."

Malgré la situation, Grosjean a déclaré qu’il se devait de saisir l’opportunité de faire ses débuts aux côtés d’Alonso. : "On ne choisit pas vraiment le moment où l’on va en Formule 1. Quand le moment est venu, on ne dit tout simplement pas ’non’. Mais oui, je suis arrivé en tant que jeune pilote de Formule 1 français que Renault avait fait venir avec Flavio Briatore."

"Ensuite, le Crashgate a été révélé, puis Renault s’est retiré de la Formule 1, ils ont vendu l’écurie, Flavio n’était plus là. Je suppose qu’à ce moment-là, on peut dire au mauvais endroit, au mauvais moment. Je faisais partie des meubles que l’on change quand on arrive dans une nouvelle maison, et c’était un peu la fin de la partie à ce moment-là."

Genii Capital, qui a repris l’écurie Renault initialement sous le même nom, a remplacé Grosjean par Vitaly Petrov. Grosjean est retourné en GP2, remportant le titre en 2011, mais il a été rappelé dans l’équipe d’Enstone, devenue Lotus en 2012 : "Renault est devenu Lotus, mais c’était les mêmes ingénieurs, c’était le même directeur d’écurie, c’était genre, 98 % des gens étaient les mêmes."

"Ce n’était pas facile, parce que vous arrivez dans un endroit où ils avaient concrètement dit à tout le monde que je n’étais pas assez bon pour la Formule 1, et puis vous revenez dans un endroit où c’est ce qu’ils pensaient de vous."

Cependant, Grosjean a estimé que sa performance a immédiatement justifié leur décision : "Je me suis qualifié troisième en Australie pour la première course de la saison, et à ce moment-là, ils se sont dit ’eh bien, peut-être qu’il n’est pas si mauvais’."