Verstappen admet ne pas savoir ’estimer’ quand il quittera la F1

Max Verstappen ne cache plus ses interrogations. S’il assure vouloir rester en Formule 1 "encore longtemps," le quadruple champion du monde reconnaît que l’orientation prise par la discipline rend son avenir "très difficile à estimer". Un discours constant, déjà tenu lors des essais hivernaux, et qu’il continue d’assumer à l’approche de la manche inaugurale de la saison.

Lors de la première des deux sessions d’essais de pré-saison à Bahreïn, Verstappen avait rappelé que son objectif principal restait avant tout de "prendre du plaisir" en course. Or, son premier contact avec les nouvelles monoplaces - propulsées par des groupes moteurs répartissant l’énergie à parts égales entre combustion et électricité - l’avait conduit à des critiques particulièrement sévères.

S’il s’est dit satisfait de la direction prise par Red Bull Racing avec la RB22 et par le tout premier moteur conçu par Red Bull Powertrains, le Néerlandais n’avait pas mâché ses mots concernant l’allure et la philosophie des nouvelles voitures, qu’il avait comparées à de la "Formule E sous stéroïdes," allant jusqu’à affirmer que ce n’était "pas de la Formule 1".

Deux semaines plus tard, et à l’heure de se projeter vers le Grand Prix d’Australie, son point de vue n’a pas évolué.

Interrogé sur son style de pilotage porté vers l’attaque et la limite, Verstappen a répondu sans détour : "Oui, ce n’est pas toujours la meilleure chose à faire en ce moment, donc il faut s’adapter."

"Ce n’est pas ça le problème. Tu t’adaptes, évidemment, si tu es intelligent et que tu réfléchis. Est-ce que c’est le plus amusant ? Non, ça ne l’est pas."

Le champion du monde insiste : même avec une voiture performante et des résultats solides, ce n’est pas cela qui conditionnera sa motivation.

"Ça n’a rien à voir avec mes résultats," martèle-t-il. "Au final, ça doit rester amusant."

"Même si tu es le meilleur dans ton domaine – et ce n’est pas forcément lié au sport automobile – tu dois prendre du plaisir. Si tu n’aimes pas aller travailler, ça ne peut pas bien se passer sur la durée. Je pense que c’est vrai pour tout le monde. Ce ne serait pas agréable de ne pas aimer faire son métier."

À Bahreïn, Verstappen avait également souligné que, s’il venait à participer aux 24 Heures du Nürburgring, il aurait au moins la liberté de rouler à fond. Interrogé sur le fait que cela constitue l’une de ses motivations, il a répondu : "Oui, mais ce n’est pas seulement à propos de moi. C’est quelque chose de général."

"Si je n’avais pas aimé conduire sur la Nordschleife, je ne le ferais plus non plus, n’est-ce pas ?"

"Mais bien sûr, je préfère avoir un large sourire, sur tous les circuits où je roule, que ce soit en Formule 1 ou dans n’importe quelle autre voiture."

Quant à son avenir, le pilote Red Bull reste volontairement flou. Sous contrat encore trois saisons avec son écurie, il se projette sans se fixer d’échéance claire.

"J’espère bien sûr rester longtemps en Formule 1, mais c’est toujours très difficile à estimer."

"C’est difficile à évaluer de toute façon, y compris dans notre situation actuelle. J’espère que ce ne sera pas trop mauvais, mais certains circuits seront clairement meilleurs que d’autres. J’espère que nous y prendrons tous un peu plus de plaisir le dimanche."