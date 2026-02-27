L’affaire Palou entre McLaren et Ganassi est close après un dernier rebondissement

McLaren et Chip Ganassi Racing ont définitivement bouclé un conflit de près de trois ans autour du pilote d’IndyCar, Alex Palou (à droite sur la photo), après le procès de plusieurs millions de dollars contre le pilote l’année dernière. Palou et McLaren se sont retrouvés devant la Haute Cour de Londres à l’automne 2025.

Le quadruple champion avait rompu un contrat pour piloter pour l’équipe en IndyCar au cours de l’été 2023. Palou avait agi de la sorte pour signer de nouvelles conditions avec Ganassi après avoir initialement cru qu’il était en mesure d’obtenir un siège de titulaire en F1 en courant pour McLaren.

Cependant, après les débuts impressionnants d’Oscar Piastri lors de sa saison de rookie cette année-là, il avait réalisé que ses options chez McLaren étaient limitées. McLaren a par la suite poursuivi Palou pour perte de revenus au sein de ses équipes d’IndyCar et de F1.

Le juge Picken avait rejeté les demandes relatives à l’équipe de F1 dans son verdict de janvier. Toutefois, il a décidé que Palou devait à McLaren une somme garantie de 10 194 844 $ pour rupture de contrat concernant le salaire du pilote, les primes de sponsoring et un bonus de General Motors, qui motorise McLaren en IndyCar.

Cela portait le total potentiel à 12,6 millions de dollars, sur les près de 20 millions que McLaren réclamait initialement. Depuis le verdict du 23 janvier, McLaren et Ganassi étaient en discussion sur la somme à verser. Des déclarations ont été publiées par McLaren et Palou, le champion en titre de l’Indy 500, confirmant qu’un "règlement définitif" avait été trouvé.

"Je suis très heureux que nous ayons conclu un accord final avec Chip Ganassi Racing après qu’un juge britannique a statué en notre faveur en janvier" a déclaré Zak Brown, PDG de McLaren Racing, alors que la somme finale de l’accord n’a pas été divulguée.

"Je tiens à remercier l’équipe qui a travaillé directement sur ce dossier pendant tant de mois, ainsi que tous ceux qui nous ont soutenus tout au long du processus. Je suis ravi que nous puissions maintenant retourner à la compétition sur la piste et nous concentrer sur ce qui s’annonce comme une saison d’IndyCar passionnante."

Chip Ganassi (à gauche) a également publié une déclaration simultanée : "Je suis heureux de confirmer que nous sommes parvenus à un règlement final avec McLaren Racing suite à la décision d’un juge britannique en janvier. Je ne peux pas cautionner ce qui s’est passé et je suis soulagé que cette affaire soit maintenant close."

"Avec le recul, j’espère qu’Alex a appris qu’il est important d’être entouré de bonnes personnes, ce qui est le cas aujourd’hui, afin que les événements de 2023 ne se reproduisent jamais. Je tiens à remercier Zak et McLaren Racing de nous donner l’occasion de laisser cette affaire derrière nous et de nous concentrer pleinement sur la saison d’IndyCar à venir."

Publiant sa propre déclaration, Palou a expliqué qu’il estimait avoir mal géré la situation à l’époque. Le pilote espagnol a expliqué qu’il avait été mal conseillé et qu’il aurait aimé s’entretenir avec Brown pour discuter des problèmes avant de rompre son contrat. Une déclaration très différente de celle post-jugement, où il s’agaçait des sommes accordées à McLaren.

"Au cours des derniers mois, j’ai eu le temps de réfléchir à ce qui a été une période incroyablement difficile, et je veux m’exprimer directement à ce sujet" a écrit Palou. "Tout d’abord, je tiens à saluer Zak Brown et Chip Ganassi."

"Tous deux ont été placés dans une position difficile, et je regrette d’avoir été au milieu de tout cela. De plus, en janvier, un juge britannique a tranché en faveur de McLaren Racing concernant ma rupture de contrat en IndyCar. Je respecte cette décision."

"Je reconnais également que la façon dont les événements se sont déroulés à l’été 2023 aurait pu être gérée différemment. Bien que peu de choses soient connues du public, je me suis retrouvé tiraillé dans plusieurs directions et j’étais entouré à l’époque par les mauvaises personnes qui, je pense, n’avaient pas mes meilleurs intérêts à cœur."

"Je pense qu’à ce moment-là, on m’a fourni de mauvais conseils, voire aucun conseil du tout. Avec le recul, si j’avais contacté Zak directement, les choses se seraient peut-être passées autrement."

"McLaren et Zak m’ont soutenu de bien des manières, ils ont rempli toutes leurs obligations, sont allés au-delà de leurs engagements et ont respecté tout ce qu’ils avaient dit dans leurs contrats. Je n’ai jamais été induit en erreur par McLaren et je respecte énormément leur organisation."

"Je tiens également à remercier Chip, mes coéquipiers et tout le monde chez Chip Ganassi Racing pour leur dévouement et leur soutien tout au long de ce processus. J’ai beaucoup appris de cette expérience."

"Je suis ravi que cette affaire soit maintenant réglée et je souhaite remercier toutes les personnes impliquées dans l’obtention d’une conclusion amiable. Mon attention est désormais entièrement tournée vers l’avenir, où deux grandes organisations que je respecte profondément s’affronteront uniquement sur la piste."