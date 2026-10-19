Fornaroli disputera le WEC et les 24H du Mans en 2027 mais garde un pied chez McLaren F1

McLaren Racing a annoncé que Leonardo Fornaroli, pilote de réserve de l’écurie McLaren F1 et champion en titre de F2, piloterait pour l’équipe McLaren Hypercar en WEC l’année prochaine. Battu dans la course à un baquet en Formule 1 chez Haas par Rafael Camara, l’Italien se tournera donc vers l’endurance et les 24 Heures du Mans, où il pilotera dans les rangs de l’équipe de Woking, tout en gardant un pied en catégorie reine.

Sa place de réserviste chez McLaren F1 sera conservée l’année prochaine, alors que son travail convient à l’équipe qu’il a rejointe l’année dernière. Il n’avait pas trouvé de place en Formule 1 malgré ses titres en F3 et F2 en tant que rookie, la faute à une absence de soutien d’une académie.

Fornaroli pilotera le prototype McLaren MCL-HY, rejoignant les pilotes précédemment annoncés Mikkel Jensen, Alex Lynn et Laurens Vanthoor, alors que deux noms sont encore à découvrir avant que McLaren ne compose ses équipages.

"Rejoindre l’équipe McLaren Hypercar Team est une prochaine étape incroyablement passionnante dans ma carrière et je suis reconnaissant que mon rôle de pilote de réserve McLaren Mastercard Formula 1 ait ouvert cette opportunité incroyable" a déclaré le pilote italien.

"Je suis ravi de continuer dans ce rôle l’année prochaine tout en me lançant dans ce nouveau défi. Représenter McLaren dans le championnat du monde d’endurance et aux 24 Heures du Mans est un immense honneur, et je suis prêt à tout donner alors que nous relevons ce nouveau défi ensemble."

"Je tiens à remercier le McLaren Driver Development Programme pour son soutien tout au long de mon parcours et pour m’avoir donné l’opportunité de développer mes compétences sur une scène aussi compétitive et prestigieuse."

James Barclay, directeur de l’équipe d’endurance, a expliqué les raisons de ce recrutement et rappelé les qualités que tout l’organigramme McLaren Racing perçoit dans le jeune pilote.

"Leo est un talent exceptionnel : gagner la Formule 3 est une réalisation importante, mais enchaîner avec une victoire en Formule 2 dès sa première année souligne son talent naturel et fait de lui l’un des pilotes les plus prometteurs du sport automobile."

"Sa vitesse, sa régularité et sa maturité à un si jeune âge l’ont aidé à accomplir de grandes choses dans les catégories junior, et ces mêmes qualités font de lui un renfort enthousiasmant pour notre équipe McLaren Hypercar Team."

"Nous constituons un formidable équipage de pilotes, qui mêle des pilotes de voiture de sport expérimentés et désormais un jeune talent pour notre première saison."

"J’ai travaillé brièvement avec Leo dans mes fonctions précédentes et son approche comme ses performances m’ont beaucoup impressionné ; nous avons tous les deux hâte d’aborder ensemble cette première saison de McLaren en championnat du monde d’endurance."