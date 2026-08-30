Verstappen a une statistique sur 10 ans d’une régularité presque irréelle

Max Verstappen continue d’étirer une série statistique qui semble défier la logique de la Formule 1 moderne : il vient de passer le cap des dix ans après son dernier Grand Prix sans point lorsqu’il est à l’arrivée. Depuis l’été 2016, et le GP de Belgique à la fin août, le quadruple champion du monde n’a jamais connu de classement à l’arrivée hors du top 10 lorsqu’il a été classé à l’arrivée d’un Grand Prix. Une constance exceptionnelle qui a résisté aux saisons difficiles, aux abandons et même aux périodes où sa monoplace ne lui permettait plus de jouer régulièrement les premières places.

Le dernier classement de Verstappen hors des points remonte à une course de 2016, disputé le 28 août à Spa-Francorchamps. Au premier tour, le Néerlandais avait été impliqué dans un accrochage avec les deux Ferrari, causant des dégâts à sa Red Bull. Contraint de composer avec une voiture endommagée, il avait rallié l’arrivée à la 11e place.

Depuis, la série d’arrivée dans les points n’a jamais été interrompue lorsque Verstappen finissait une course.

À partir du Grand Prix d’Italie 2016 et jusqu’au Grand Prix des Pays-Bas 2026 inclus, Verstappen a pris part à 213 Grands Prix. Sur cette période, il a été classé à l’arrivée à 183 reprises. Et sur ces 183 courses, son pire résultat est systématiquement resté dans le top 10.

Autrement dit, chaque fois que Verstappen termine un Grand Prix, il marque des points.

Les chiffres donnent une dimension particulière à cette performance. Sur les 183 Grands Prix terminés, Verstappen compte pas moins de 70 victoires et 128 podiums. Les 183 classements représentent les courses au cours desquelles le pilote Red Bull a vu le drapeau à damier et a été officiellement classé. Les 30 autres épreuves de cette période se sont toutes soldées par un abandon.

Cette précision est importante : Verstappen n’a jamais enregistré le moindre forfait avant le départ (DNS) au cours de sa carrière. Lorsqu’il n’a pas figuré dans le classement d’arrivée sur cette séquence, c’est systématiquement parce qu’il n’a pas été en mesure de terminer la course.

Le constat peut donc être résumé de manière presque brutale par sa simplicité : si Max Verstappen termine, Max Verstappen marque.

Le cas le plus proche d’une arrivée sans points est intervenu lors du Grand Prix d’Italie 2017. Dans une saison particulièrement mouvementée pour le Néerlandais, Verstappen avait réussi à ramener sa Red Bull à la 10e place, à un tour du vainqueur.

Il n’avait ainsi récolté qu’un seul point, mais cette unité suffisait à prolonger sa série. Ce résultat constitue toujours son classement le plus bas lors d’une course qu’il a effectivement terminée depuis le début de cette impressionnante séquence.

Même les épisodes les plus difficiles n’ont donc pas réussi à faire disparaître Verstappen des points lorsqu’il ralliait l’arrivée.

Quatre abandons en douze courses en 2026

La saison 2026 offre pourtant un contexte particulièrement intéressant pour mesurer cette régularité. Verstappen connaît une campagne nettement plus compliquée que certaines des précédentes et compte déjà quatre abandons en douze manches.

Pour autant, lorsqu’il termine, il continue de marquer.

Son plus mauvais résultat de la saison parmi les courses qu’il a achevées est une huitième place au Grand Prix du Japon. Là encore, le résultat est loin des standards auxquels le quadruple champion du monde a habitué le paddock, mais il reste largement suffisant pour inscrire des points.

Cette statistique est d’autant plus frappante que Verstappen a connu certaines périodes particulièrement délicates au cours de cette décennie.

La saison 2017, par exemple, avait été marquée par sept abandons. Malgré ces nombreuses courses perdues, aucune arrivée de Verstappen cette année-là n’a été classée hors des points.

Le même phénomène se reproduit en 2026 : les quatre abandons constituent autant de zéro pointé, mais chaque course menée jusqu’au drapeau à damier lui a rapporté quelque chose au championnat.

La performance ne tient donc pas uniquement au niveau de compétitivité des Red Bull successives. Même lorsque Verstappen n’a pas disposé d’une voiture capable de jouer la victoire, il a systématiquement trouvé le moyen de sauver quelques points dès lors qu’il franchissait la ligne d’arrivée.

C’est précisément ce qui rend cette série aussi remarquable. Une victoire ou un podium dépendent largement de la compétitivité de la monoplace, tandis qu’une arrivée dans le top 10 suppose également d’éviter les incidents, de gérer les pneumatiques, de tirer profit des circonstances de course et, surtout, de convertir une course imparfaite en résultat comptable.

Depuis le Grand Prix de Belgique 2016, Verstappen y est parvenu 183 fois en 183 arrivées.Et la longévité de la série lui donne une autre dimension. Il ne s’agit plus d’une performance exceptionnelle sur une saison ou même sur deux ou trois campagnes. Elle s’étend désormais sur une deuxième décennie, malgré les changements de réglementation, les évolutions techniques, les périodes de domination et les passages à vide.

Dix ans plus tard, la série tient toujours. On repart pour une autre décennie Max ?