Six victoires, 59 points d’avance : Antonelli se confie sur sa recette pour réussir en F1

Kimi Antonelli traverse actuellement la période la plus faste de sa jeune carrière. À tout juste 20 ans depuis mardi, l’Italien est déjà installé en tête du championnat du monde de Formule 1, avec 59 points d’avance sur son équipier George Russell et Lewis Hamilton, celui qu’il avait remplacé chez Mercedes. Après une première saison d’apprentissage parfois éprouvante, Antonelli semble désormais avoir trouvé le parfait équilibre entre performance, confiance et plaisir.

Sept Grands Prix de Formule 1 ont été remportés par des pilotes de moins de 20 ans au cours de l’histoire. Antonelli en a gagné six, le seul autre pilote à avoir inscrit son nom dans cette liste étant Max Verstappen. Cette saison, l’Italien a décroché sa première pole position en Chine avant de la convertir en première victoire en Grand Prix. Il a ensuite enchaîné cinq succès consécutifs, dont un triomphe particulièrement impressionnant dans les rues de Monaco.

Depuis le début de la saison, Antonelli a rarement commis d’erreur majeure. Profitant d’une Mercedes particulièrement performante, il a également pris le dessus sur son équipier George Russell, pourtant beaucoup plus expérimenté. Même lorsqu’une petite erreur ou une difficulté à cerner la limite est apparue, l’Italien a systématiquement trouvé le moyen de sauver un résultat solide : troisième en Hongrie avant la trêve estivale, puis deuxième aux Pays-Bas après celle-ci.

La pause estivale lui a toutefois permis de sortir de cette forme de "zone" dans laquelle il évoluait depuis plusieurs mois. Antonelli s’est rendu en Sardaigne avec sa famille et ses amis, à bord d’un bateau, afin de déconnecter et de profiter d’un moment de repos. La Formule 1 n’a cependant pas totalement disparu de son quotidien.

"Nous avons regardé certaines courses à la télévision pendant que nous dînions," raconte-t-il au site officiel de la F1 avant son Grand Prix à Monza.

"Nous parlions toujours de F1, mais d’une manière agréable, simplement en nous rappelant ce que nous avions accompli. Il faut évidemment en être heureux, mais en même temps ne pas se laisser emporter par cela et continuer à rester concentré."

"Le travail n’est pas terminé. Nous n’en sommes qu’à mi-chemin et il reste encore tellement de choses qui doivent se produire et tellement de choses à accomplir."

Le contraste avec la situation dans laquelle se trouvait Antonelli un an plus tôt est saisissant. À la même période en 2025, il sortait d’une série européenne particulièrement difficile, avec seulement deux résultats dans les points en neuf courses. À Monza, son Grand Prix à domicile, sa prestation avait même été qualifiée de "décevante" par Toto Wolff.

Le patron de Mercedes avait alors expliqué que l’équipe devait travailler à "éliminer le poids mort" qui pesait sur son jeune pilote afin de le "libérer pour piloter".

C’est précisément cette transformation qu’Antonelli 2.0 semble avoir accomplie. Avec une première saison complète derrière lui et les nombreuses leçons tirées de ses difficultés, il est arrivé en 2026 avec une approche plus solide, aussi bien physiquement que mentalement. Cette maturité lui a permis de tirer pleinement profit de la voiture la plus rapide du plateau.

"L’expérience joue un rôle énorme," reconnaît Antonelli. "Bien sûr, j’ai encore beaucoup d’expérience à acquérir, mais je pense que l’année dernière, malgré tous les mauvais moments et les périodes difficiles, c’est exactement ce dont j’avais besoin. Cela m’a permis de grandir encore plus que je ne l’avais imaginé. Cela m’a rendu plus fort émotionnellement et mentalement."

Cette progression est d’autant plus remarquable que la popularité du pilote italien n’a cessé de grandir. Dès ses débuts, Antonelli a séduit les fans par sa personnalité chaleureuse, réfléchie et joueuse. Sa position de leader du championnat dès sa deuxième saison aurait pu ajouter une pression considérable sur ses épaules.

Pour le moment, c’est tout l’inverse qui semble se produire. Porté par une année d’expérience et par la dynamique de ses résultats, Antonelli paraît plus libre, aussi bien en piste qu’en dehors, conformément au travail mené par Mercedes et sa famille pour l’aider à conserver cette approche.

Il assume même pleinement cette nouvelle notoriété.

"Je profite de tout cela. J’essaie de profiter de ce moment autant que possible. Bien sûr, il y a des moments où, malheureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais j’essaie d’en profiter autant que possible."

"J’essaie d’en rendre aussi autant que possible parce que je pense que les fans sont très importants et qu’ils représentent une grande partie de notre sport. Ce sont vraiment eux qui ajoutent quelque chose et rendent la Formule 1 encore plus formidable. Donc, évidemment, voir leur enthousiasme et leur soutien est toujours très agréable."

Cette décontraction ne signifie pas qu’Antonelli relâche son niveau d’exigence lorsqu’il s’agit de piloter. Il cherche plutôt à séparer clairement les deux facettes de son métier afin de ne pas surcharger mentalement ses journées de Grand Prix.

"Je veux essayer de profiter du week-end autant que possible. Bien sûr, on conserve un niveau d’intensité élevé, mais en même temps, lorsque je ne suis pas dans la voiture, surtout le jeudi, je ne me concentre pas uniquement sur le lendemain. J’essaie aussi de plaisanter avec les mécaniciens parce que c’est le meilleur moment pour le faire."

Le jeudi est ainsi devenu un véritable moment de respiration pour le pilote Mercedes.

"Le jeudi, je vais toujours dans le garage et je passe 30 minutes avec tous les mécaniciens à discuter de choses complètement aléatoires. C’est quelque chose que j’aime vraiment faire et cela m’aide aussi à ne pas surcharger mon esprit. J’essaie de garder un bon niveau, d’être détendu mais, évidemment, lorsque je monte dans la voiture, je suis une autre personne."

Antonelli a également pu bénéficier des conseils de plusieurs grands sportifs, parmi lesquels la légende du tennis Roger Federer. Et malgré la diversité de ces champions, un message revient régulièrement.

"Toujours rester soi-même et être capable de profiter aussi de ce que l’on fait."

Le pilote italien semble avoir parfaitement intégré cette philosophie. Ses six victoires en Grand Prix et ses quatre autres podiums lui ont permis de prendre 59 points d’avance au championnat, avec encore 10 à 11 week-ends de course au programme.

Antonelli estime d’ailleurs que le fait de prendre du plaisir peut directement améliorer ses performances derrière le volant.

"Lorsque vous comprenez que vous devez aussi profiter, cela fait la différence, parce que cela vous aide à… Je pense qu’au moins dans mon cas... à piloter de manière plus détendue, à davantage apprécier le pilotage, à mieux sentir la voiture, et ensuite la performance arrive beaucoup plus facilement."

"Au lieu de la poursuivre en permanence et de piloter de manière tendue, c’est très différent. Mais bien sûr, il faut essayer de rester soi-même, de toujours se concentrer sur l’objectif et également d’essayer de voir le positif, même dans une mauvaise situation. Même lorsque quelque chose se passe mal, il y a toujours un aspect positif. On peut le trouver et cela peut nous aider à progresser."

Les plaisanteries avant la revanche de Monza

Cette philosophie de décontraction se manifeste aussi dans les plaisanteries qu’Antonelli aime faire à son entourage. Le pilote Mercedes s’est notamment amusé à surprendre son ingénieur de course Bono avec un pistolet à eau à Bahreïn, ou encore à bloquer sa carte d’accès lorsqu’il se trouvait à l’usine de Brackley.

Mais l’Italien sait parfaitement que ce genre de plaisanteries appelle tôt ou tard une revanche.

"Je suis sur le point de subir une grosse revanche !"

Et celle-ci pourrait intervenir lors du prochain Grand Prix.

"Ce sera à Monza, j’en suis certain. Je ne sais pas si cela va arriver, mais je peux m’y attendre parce que cette semaine, c’était mon anniversaire."

"Évidemment, il n’y avait pas de course, donc ils ne peuvent pas m’avoir le jour de mon anniversaire. Je peux donc imaginer qu’ils vont probablement m’avoir à Monza. Je garde déjà dans un coin de ma tête l’idée que je pourrais me faire complètement détruire !"

Le Grand Prix d’Italie sera justement le prochain rendez-vous du calendrier. Un an après une édition particulièrement compliquée, Antonelli abordera cette fois Monza dans un état d’esprit radicalement différent.

En 2025, son week-end avait été marqué par une sortie de piste en essais libres 2 qui lui avait fait perdre une grande partie de son temps de roulage. Il avait ensuite reçu un drapeau noir et blanc pour avoir multiplié les dépassements des limites de piste, avant d’écoper d’une pénalité de cinq secondes à la suite d’un incident avec Alex Albon. Il avait finalement terminé neuvième.

Cette fois, les circonstances seront bien différentes. Antonelli arrive porté par une dynamique exceptionnelle et n’aura pas la même pression concernant le résultat à obtenir. Des pénalités sur la grille liées au remplacement de composants moteur l’empêcheront en effet de s’élancer depuis les premières positions.

Surtout, son état d’esprit n’a plus rien à voir avec celui de l’an dernier. Plutôt que de redouter son retour sur un circuit associé à des souvenirs difficiles, Antonelli se réjouit de retrouver son public.

"Je suis très enthousiaste. Je pense que l’atmosphère sera formidable et que ce sera très différent de l’année dernière. Je vais clairement y aller avec une attitude différente, un état d’esprit différent, et je pense que je vais pouvoir profiter beaucoup plus du week-end. J’ai vraiment hâte d’y être."