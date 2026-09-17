Tsunoda ’n’aimait plus la F1’ à la fin d’une saison 2025 épuisante

Yuki Tsunoda a déclaré qu’il ne s’était pas senti particulièrement déçu lorsque Red Bull l’a écarté à la fin de la saison dernière. L’équipe l’avait promu à la place de Liam Lawson lors de la troisième manche de la saison, mais avait décidé en fin d’année de le remplacer par Isack Hadjar pour 2026. Mais avec une énorme fatigue accumulée au cours d’une saison particulièrement difficile, il a accepté cette décision sans tristesse.

Face à Max Verstappen, Tsunoda n’avait pas été au niveau, et avait subi à son tour le management de l’équipe ayant déjà étrillé notamment Lawson, Sergio Pérez, Alex Albon ou encore Pierre Gasly avant lui.

"Quand on me l’a annoncé, je m’en souviens encore, je n’ai pas ressenti une si grande déception ou un sentiment d’abattement" a confié Tsunoda. "Évidemment, j’étais quand même déçu et assez triste de ne pas piloter l’année suivante, mais ce n’est pas comme si je ne m’y attendais pas."

Le pilote japonais a expliqué que la pression avait été très intense au cours de la seconde moitié de l’année dernière : "Je n’ai jamais vraiment pu souffler un peu", a-t-il déclaré, alors qu’il avait reçu la nouvelle de son remplacement avant la finale de la saison.

Alors que son coéquipier Max Verstappen entamait la dernière manche de la saison avec une chance de remporter le championnat du monde, Tsunoda était au bout de ses forces, mais il s’est concentré pour essayer d’aider le Néerlandais, au point de prendre le risque de s’accrocher avec Lando Norris.

"Je me suis battu très dur. Je me suis battu plus que jamais au cours de cette année 2025. Et même si je regarde en arrière aujourd’hui, je n’ai pas beaucoup de regrets. J’ai tout donné et le résultat est quelque chose que je n’ai pas aimé, évidemment, ce qu’on m’a annoncé au Qatar. Mais honnêtement, j’ai juste tout donné et d’accord, si c’est le résultat, oui, je dois l’accepter."

"C’était quelque chose à quoi je devais réfléchir dans les semaines ou le temps qui suivaient. Mais il y avait quand même la course d’Abu Dhabi et Max se battait toujours pour le championnat, donc mon attention était toujours tournée vers Abu Dhabi pour rendre l’équipe heureuse et aider Max autant que possible."

Bien qu’il ait passé presque toute la saison avec l’équipe, Tsunoda a affirmé qu’il ne comprenait toujours pas la RB21 de Red Bull à la fin de l’année, et notamment les problèmes de celle-ci.

"Normalement, je suis capable de comprendre la voiture, ce que je conduis, quel genre de caractéristiques, évidemment d’ici la fin de l’année. Mais j’ai l’impression que même après Abu Dhabi, je ne savais pas quel genre de voiture je conduisais."

"Je ne comprends toujours pas quel était le problème et quel genre de choses m’ont poussé à lutter pour comprendre cette voiture et m’y habituer. Je pensais que la confiance était là, mais lors de certaines courses, j’ai perdu confiance d’une manière ou d’une autre. Pour être honnête, je ne comprends toujours pas la voiture."

Le Japonais a indiqué que ses efforts pour imiter l’approche de Verstappen face à la RB21 n’ont pas fonctionné : "Une chose me concernant, je pense, si je suis tout à fait honnête, c’est que j’ai un ego assez fort pour ne pas changer mon style de pilotage."

"Je sais ce que je fais en matière de pilotage et je crois en moi. Je n’essaie donc jamais d’adapter mon pilotage à celui des autres pilotes, même si ce pilote est compétitif et rapide. Évidemment, pour Max, c’est un cas différent, c’est un champion du monde, il a prouvé beaucoup de choses."

"J’ai quand même appris beaucoup de choses de son pilotage, donc mon pilotage de base reste le même, et puis c’était probablement [c’était le] premier an de toutes les années depuis mes débuts où j’ai pensé à changer mon style de pilotage et à essayer de faire quelque chose de similaire à Max."

"Mais de mon point de vue, si je regarde simplement les données, je n’ai pas vraiment vu de différence majeure en termes de pilotage. Ce que j’ai fait le plus, et ce que je considère aujourd’hui comme la plus grande erreur de l’année dernière, a été d’essayer de reproduire ses réglages."

Tsunoda a constaté que les réglages de Verstappen tendaient à exacerber les problèmes de comportement qu’il ressentait déjà, et il n’a pas pu les utiliser.

"Même en sachant que parfois, si je sentais que la voiture survirait beaucoup, la voiture de Max empirait la situation en théorie, la rendant plus sensible au changement de direction ou faisant glisser davantage la voiture, j’avais tendance à choisir ce réglage, alors même que je luttais déjà avec ce survirage."

"Cela pouvait parfois se produire dans l’autre sens également, alors même que je luttais contre le sous-virage, et que sa voiture sous-virait davantage, j’ai essayé de reproduire cela d’une certaine manière."

Au cours d’une année durant laquelle Christian Horner et Helmut Marko ont quitté Red Bull, Tsunoda a lui aussi vécu de très mauvais moments dans l’équipe, comme l’avait dit Liam Lawson pour ses deux courses disputées en début de saison, et il explique qu’il n’arrivait plus à garder des forces.

"Définitivement, 2025 a été l’année la plus difficile de ma carrière, et j’ai énormément appris. Je suis le genre de personne qui, dès que je mangeais un bon repas ou quoi que ce soit, parvenais à me ressaisir entre les semaines de course."

"Mais j’ai commencé à vraiment galérer, surtout vers la seconde moitié de la saison, d’une manière ou d’une autre, quand je rentrais chez moi, je me sentais très épuisé. Normalement, je suis capable de me ressaisir, de retrouver cette énergie après avoir fait quelque chose que j’aime vraiment, si je fais quelque chose que j’aime vraiment."

"Mais je ne ressentais pas cette énergie, elle ne revenait jamais, et les courses continuaient encore et encore, encore et encore. J’ai eu tellement de hauts et de bas, et à un moment donné, j’ai réalisé que je n’aimais pas vraiment ma vie, comme si je n’appréciais pas vraiment la situation, et probablement pas autant le pilotage en Formule 1 que je le faisais les trois premières années."

"C’était donc une période très difficile, et en dehors de la course, essayer de résoudre ce problème, n’est-ce pas ? Qu’est-ce que je peux faire pour aider ? Et si je regarde en arrière, y a-t-il autre chose que de manger de la nourriture ou ce genre de choses ? Qu’est-ce qui me rend heureux ?"

"Et normalement, ce sont les amis, mais surtout des amis au Japon et... bon, j’ai vraiment pris conscience qu’en fait, je suis loin du Japon. Je n’y avais vraiment jamais pensé depuis probablement ma première année en F3. Bon, c’est dur, c’est quelque chose que je dois régler moi-même."

"J’ai eu beaucoup d’aide en psychologie, d’un entraîneur et de beaucoup d’autres choses, mais le calendrier des courses était plutôt chargé en seconde période, c’était donc une période assez difficile. Mais en même temps, cette année m’a donné l’opportunité de me regarder de beaucoup plus près que n’importe quelle autre année."

Tsunoda a fini par perdre sa place sur la grille, mais il est resté pilote de réserve chez Red Bull et Racing Bulls grâce à un accord entre Red Bull et Honda. Il a finalement repris le volant après que Hadjar s’est blessé au poignet pendant la pause estivale et que Lawson a remplacé le Français chez Red Bull, libérant ainsi un siège pour Tsunoda chez Racing Bulls.

"Je ne suis pas sûr d’avoir autant de pression, de galères et de moments difficiles que j’en ai eu en 2025. Donc tout cela s’accompagne désormais de grands défis. D’une manière ou d’une autre, je suis capable d’apprécier ces moments de pression et je me sens très à l’aise."

"Sauter dans une voiture que je n’ai jamais pilotée, format de Sprint, l’équipe VCARB s’en sort très bien, cinquième du championnat des constructeurs, on ne peut pas vraiment se rater pour la course, on veut marquer des points. D’une manière ou d’une autre, je me suis dit que ça allait vraiment, je n’ai pas ressenti tant de pression que ça."

Il reconnait que l’année dernière a été la pire de sa carrière, et qu’il y a vécu des choses qui, selon lui, ne seront jamais dépassées en termes d’épuisement mental et physique : "Je ne pense pas."