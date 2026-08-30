F1 ou IndyCar ? Crawford refuse de rester spectateur

Après avoir terminé vice-champion de Formule 2 en 2025, Jak Crawford a troqué la compétition pour le rôle de troisième pilote d’Aston Martin F1 en 2026. Une situation qu’il assume pleinement, mais qui lui rappelle chaque week-end ce qu’il a perdu : la course. L’Américain travaille pour se rapprocher de la Formule 1 tout en préparant déjà l’après-F1 au cas où...

Crawford avait terminé l’année 2025 comme l’un des pilotes les plus en vue des catégories de promotion européennes. Vice-champion de Formule 2 avec quatre victoires, l’Américain avait porté son total à six succès dans la discipline depuis son arrivée à seulement 18 ans. À 20 ans, il comptait déjà davantage de victoires que la grande majorité des pilotes ayant disputé la F2 depuis la création du championnat en 2017.

Sa dernière saison en F2 s’était également accompagnée d’un rôle chez Aston Martin en Formule 1. Il avait obtenu sa Super Licence avant d’être promu troisième pilote de l’équipe pour 2026.

Mais cette promotion a eu une conséquence inattendue : Crawford ne dispute plus de championnat cette année.

"Parfois, c’est un peu étrange, ces dimanches matin où je regarde toujours la F3 et la F2 en me demandant comment je m’en sortirais dans les courses si j’étais là," raconte-t-il. "Je repense à mes expériences passées sur tel ou tel circuit, certaines bonnes, certaines mauvaises. Ça me manque certainement un peu."

Pourtant, malgré l’absence de compétition, l’Américain estime que son année n’est pas aussi difficile qu’il l’avait imaginé.

"J’ai l’impression d’avoir été vraiment très occupé. Ce n’est pas que la course ne me manque pas, mais je pensais que ce serait pire, que cela me manquerait beaucoup plus," explique-t-il. "J’ai passé énormément de temps dans le simulateur, avec en réalité beaucoup de temps dans la voiture, ce qui a été formidable. Ce n’est donc pas si terrible. Nous avons été extrêmement occupés ici. Je suis vraiment enthousiaste à l’idée d’aider l’équipe à progresser et tout ça, donc c’est un bon défi."

Et s’il ne dispute officiellement aucun championnat cette saison, Crawford n’a pas totalement abandonné la compétition. Il a participé à deux courses de karting de 24 heures depuis le début de l’année.

L’essentiel de son activité reste toutefois consacré à Aston Martin. Il a participé à trois séances d’Essais Libres 1 et a également pris part aux essais de pneumatiques Pirelli, notamment au Hungaroring à la fin du mois de juillet.

Le principal problème est ailleurs : en l’absence de courses régulières, Crawford ne peut plus mesurer sa progression face à d’autres pilotes qui poursuivent le même objectif que lui.

"C’est assez difficile," reconnaît-il. "Comme nous l’avons vu par le passé, c’est ce à quoi je m’attendais. Nous avons vu des pilotes qui avaient réalisé de très bonnes performances en F2 se perdre assez facilement."

"Je pense qu’être présent à chaque course est extrêmement important. Heureusement, je suis requis à chaque Grand Prix par l’équipe, et ils veulent que je sois ici pour aider. Et bien sûr, être là en tant que pilote de réserve, être présent aide toujours."

Les séances d’EL1 représentent également une occasion précieuse de rappeler son potentiel.

"Chaque fois que j’ai une opportunité dans une Formule 1, lors des EL1, je suis capable de faire du bon travail. Je l’ai fait lors des trois dernières EL1," souligne Crawford. "Bien sûr, notre voiture n’était pas très compétitive, donc il n’y a pas eu de gros titres. Je crois que ma meilleure place a été 20e, donc ce n’est pas quelque chose qui fait énormément parler. Mais j’ai quand même le sentiment d’avoir très bien piloté. Tout cela est là pour que les gens puissent le voir."

Une séance d’EL1 constitue pourtant une vitrine autrement plus visible qu’une journée dans un simulateur ou qu’un essai de pneumatiques. Pour un jeune pilote désireux de convaincre une équipe de lui offrir un baquet, la tentation de chercher la performance absolue pourrait être forte. Aston Martin a cependant choisi une autre approche avec Crawford.

"L’équipe n’attend que quelques choses de moi," explique-t-il. "Premièrement, elle veut évidemment une voiture intacte. Ils me font confiance, Fernando [Alonso] et Lance [Stroll] me font confiance pour piloter la voiture, donc tout le monde me fait confiance lorsque je monte à bord."

"Tout le monde est vraiment content lorsque je peux piloter, parce que cela apporte simplement davantage de données. À part cela, l’équipe veut s’assurer que je suis prêt au cas où je devrais monter dans la voiture à n’importe quel moment dans le futur," poursuit-il.

"Je passe donc autant de temps que possible dans la voiture et je retrouve rapidement le rythme, afin que, si une opportunité se présente un jour, je sois prêt. C’est donc extrêmement important pour eux."

"Et bien sûr, du point de vue du développement, il s’agit de ramener tout cela dans le simulateur et d’essayer d’obtenir la meilleure corrélation possible. Il n’y a donc pas vraiment d’attentes. Je sors toujours et je fais de mon mieux, et je ne dépasse jamais la limite. Heureusement, je suis suffisamment rapide pour ne pas avoir besoin de piloter absolument à la limite pour être rapide."

Derrière cette confiance se cache toutefois une réalité que Crawford ne cherche pas à dissimuler.

Alors qu’il évoque son travail avec Aston Martin, son regard reste attiré par les courses. Cette image résume parfaitement son année : il est plus proche que jamais de la Formule 1, mais il ne fait plus ce qui l’a conduit jusque-là. 2026 est ainsi la première saison de sa carrière sans championnat à disputer. Et il espère que ce sera aussi la dernière.

"J’essaie simplement de voir ce qui est disponible," confie-t-il. "S’il y a quelque chose ici, dans le paddock de la F1, bien sûr que j’aimerais courir. Je suis également heureux ici [chez Aston Martin]. Bien sûr, si je dois occuper le même rôle l’année prochaine, je serai toujours heureux dans cette situation."

"Je suis très engagé avec l’équipe et je veux être là pour aider. Bien sûr, avoir un baquet de titulaire ici chez Aston Martin serait mieux. Mais je suis toujours heureux dans mon rôle actuel, peut-être en essayant de trouver d’autres opportunités de pilotage quelque part en parallèle de mon rôle de réserviste," poursuit-il.

"Je pense que ce serait une excellente opportunité et c’est quelque chose dont j’ai un peu envie."

"Je pense que c’est également important pour mon avenir de ne pas passer deux années complètes sans courir, et de commencer à créer des relations ailleurs pour mon avenir. Parce que si je ne finis pas par courir en Formule 1, je dois courir dans autre chose. Et je veux courir dans autre chose. Je dois donc déterminer ce que ce sera."

L’IndyCar comme priorité en cas d’échec du rêve F1

Pour Crawford, le problème est qu’une année passée dans l’ombre de la Formule 1 peut rendre plus difficile l’accès à un baquet dans une autre discipline. Un pilote sortant directement de la F2 bénéficie d’une visibilité et d’un élan que le rôle de troisième pilote ne garantit pas.

L’Américain sait donc qu’il devra anticiper. Et s’il devait choisir aujourd’hui une destination en dehors de la Formule 1, l’IndyCar aurait clairement sa préférence.

"J’aime vraiment l’IndyCar actuellement," affirme-t-il. "Il y a eu beaucoup d’intérêt, ce qui est formidable. J’adore l’IndyCar, notamment les circuits routiers et urbains. J’aime les ovales, mais pour le moment, ce n’est pas quelque chose qui m’aide vraiment dans mon développement et dans mon pilotage."

"J’adore l’IndyCar et c’est également ce dans quoi je suis naturellement bon," ajoute-t-il.

"Les monoplaces, c’est ce que je pilote depuis six ans. C’est ce qui m’a permis de me faire un nom. J’aimerais donc continuer dans cette voie."

Crawford ne ferme toutefois aucune porte.

"Même s’il y a énormément d’autres possibilités. Les voitures de sport, le WEC, l’IMSA, tout cela m’intéresse également," précise-t-il.

"Il y a donc énormément de choses différentes. La Formule E va avoir une nouvelle voiture. Il y a beaucoup de choses différentes qui m’intéressent."