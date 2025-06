Verstappen à un point de la suspension... et ce n’est pas fini !

Les commissaires sportifs de la FIA ont expliqué la collision entre Max Verstappen et George Russell et ont infligé, comme nous le suggérions, des points de pénalité au pilote Red Bull.

Mais la FIA a été plus sévère que nous le pensions et ils ont infligé trois points à Verstappen ce qui porte son total à 11 points.

Si vous cumulez 12 points sur une période de 12 mois, vous êtes suspendu. Verstappen regagnera deux points à la fin du mois lors du Grand Prix d’Autriche mais il pourrait être encore pénalisé tout à l’heure pour son accrochage dans la ligne droite avec Charles Leclerc. Un point de plus, et c’est la suspension automatique pour une course au Canada !

Les commissaires sportifs ont déclaré : "D’après les communications radio, il était clair que l’équipe avait demandé au pilote de la voiture 1 (Verstappen) de « restituer la position » à la voiture 63 (Russell), ce qui constituait une infraction antérieure de la voiture 1, qui avait quitté la piste et obtenu un avantage durable."

"En fait, nous avions ultérieurement décidé de ne prendre aucune autre mesure concernant cet incident. Le pilote de la voiture 1 était manifestement mécontent de la demande de son équipe de lui rendre sa position. À l’approche du virage 5, la voiture 1 a considérablement réduit sa vitesse, semblant ainsi permettre à la voiture 63 de le dépasser."

"Cependant, après que la voiture 63 ait dépassé la voiture 1 à l’entrée du virage 5, la voiture 1 a soudainement accéléré et est entrée en collision avec la voiture 63. La collision a sans aucun doute été causée par les actions de la voiture 1."

"Nous avons donc imposé une pénalité de 10 secondes à la voiture 1 et ajouté trois points de pénalité au pilote."

