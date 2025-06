Alonso a ’pris des risques plus importants’ pour terminer huitième en Espagne

Fernando Alonso a enfin ouvert son compteur de points en 2025, en terminant neuvième du Grand Prix d’Espagne. Le pilote Aston Martin F1 semblait soulagé après l’arrivée, et il se félicite de le faire devant son public même si la course n’a pas été de tout repos.

"Oui je suis heureux, je suis satisfait pour les fans aussi, ils étaient très excités à la fin, je voyais les gens debout dans les tribunes lors des derniers tours, donc je suis content pour eux" a déclaré le double champion du monde.

"La course a été plus difficile que prévu, on était lents dans les lignes droites et pour chaque dépassement, on devait être agressifs dans le virage 3, qui n’est normalement pas un endroit où dépasser, mais c’est ce qu’on avait. Je me suis senti plus à l’aise samedi que dimanche."

L’Espagnol admet avoir tout tenté en course pour arracher un top 10 : "J’ai pris des risques plus importants dans cette course, car les dépassements étaient difficiles, suivre était difficile car on tuait les pneus, donc j’étais agressif. J’attendais un meilleur rythme mais on marque des points, et on va essayer de continuer dans cette dynamique."