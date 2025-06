Gasly arrache quatre points malgré ’un dimanche compliqué’ en Espagne

Pierre Gasly a terminé à une belle huitième place au Grand Prix d’Espagne. Malgré ses quatre points, Alpine F1 perd une place après la très belle cinquième place de Nico Hülkenberg pour Sauber, mais ça n’enlève pas la joie du pilote français.

"Il faut regarder notre course, et par rapport à notre course on fait une bonne performance. On va voir ce qu’on aurait pu faire mieux, on réagit très bien sur le premier arrêt, dans le deuxième arrêt on perd du temps avec les drapeaux bleus mais c’était bien" a déclaré Gasly.

La bataille avec Isack Hadjar a tourné court, mais le bilan du week-end est positif : "Ils ont fait le bon choix de faire durer le premier relais et je savais qu’il allait revenir fort avec les mediums. Je n’avais pas beaucoup de rythme à ce moment-là donc je n’ai pas pu le garder derrière moi."

"Mais on arrive à se battre pour les points, il faut voir le positif. Hier, on fait un très bon tour en qualif qui nous permet de partir dans le top 10. On arrive à tenir aujourd’hui, un peu difficilement, mais on arrive à aller chercher quatre points. Le dimanche est plus compliqué, c’est là-dessus qu’il va falloir travailler."

Franco Colapinto a terminé 15e et était frustré de sa course, après un nouveau week-end décevant : "C’était une course difficile, pas ce que nous espérions. C’était difficile de dépasser, et ma course a été très difficile. On a vécu un week-end compliqué même si on a fait des progrès hier, mais la course était compliquée, je dois comprendre ce qu’il s’est passé."