Verstappen a ’pu attaquer comme il voulait’ sur le Madring et se qualifie 3e

Max Verstappen a signé un meilleur résultat que ce que Red Bull semblait capable de faire au début du week-end de Madrid en se qualifiant troisième sur la grille de départ du GP d’Espagne. La RB22 a clairement progressé au fil du week-end et lui et Liam Lawson étaient très véloces dès la Q1. Finalement, le quadruple champion du monde a réalisé le troisième chrono derrière Lando Norris et Kimi Antonelli.

Le Néerlandais n’a pas été déçu de cette performance, au contraire, puisqu’il estime avoir tiré tout ce qu’il souhaitait de sa monoplace ce samedi après-midi, et avoir piloté au maximum du rythme qu’il espérait atteindre.

"C’était une bonne qualification, être troisième est un bon résultat pour moi. La voiture était bonne en qualifications, j’ai pu attaquer les virages comme je le voulais et c’est un très bon résultat" a déclaré Verstappen.

L’objectif sera désormais pour lui de remonter et peut-être de chercher sa première victoire de la saison sur un tracé du Madring qui pourrait offrir beaucoup de rebondissements et un vainqueur inattendu si la course vire au chaos.

Max Verstappen a cependant vivement critiqué le nouveau circuit de Madring en Formule 1, qualifiant de "foutaises" l’argument selon lequel les contraintes d’espace justifieraient son tracé et donc le manque d’opportunités de dépassement.

"J’aime l’adhérence. Ils ont fait du bon travail avec le revêtement, même si, par endroits, c’est déjà un peu trop bosselé pour un nouveau circuit. Quant aux virages, on ne peut pas y doubler. Il faut comprendre que, dans les zones de freinage, il ne faut jamais avoir à braquer ou à combiner direction et freinage, car cela empêche toute tentative de dépassement."

"C’est sûr, en termes de conception du tracé, je pense qu’on peut faire mieux. Je pense aussi que l’avis des pilotes sur la conception des circuits pourrait beaucoup aider à l’avenir."

"Je sais qu’ils répondront toujours : ’Oui, mais il y a des contraintes d’espace’. Mais ce sont des foutaises. Il y a toujours moyen de trouver une façon de créer une opportunité de dépassement sur un circuit."

Verstappen a tout de même trouvé l’événement "très sympa" dans l’ensemble et a salué "l’excellent travail" des organisateurs à cet égard.

"La rapidité avec laquelle le circuit a été mis à disposition et les informations fournies pour le simulateur sont également très positives. Mais si l’on veut de meilleures courses et plus de dépassements, il y a quelques virages qui pourraient être modifiés."

Interrogé sur le déroulement probable de la course de dimanche depuis sa position sur la grille, le pilote Red Bull a répondu : "Ce sera difficile. Disons que, dans le meilleur des cas, vous êtes plus rapide mais vous ne pouvez pas doubler."

"Il n’y a pas de virages permettant de dépasser ; il faut donc compter sur une dégradation très prononcée des pneus de vos adversaires, ce qui rendra la tâche ardue."

"Les longs relais ont été très éprouvants ici, avec une forte dégradation pour tout le monde ; ce sera probablement l’élément clé demain, mais même dans ces conditions, je dois encore trouver un virage où je pourrai doubler."