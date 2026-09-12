Leclerc a ’tout donné’ mais se qualifie cinquième après avoir été ’à la limite’

Charles Leclerc a signé le cinquième temps des qualifications du Grand Prix d’Espagne, et malgré un résultat un peu frustrant alors que Ferrari semblait jouer le top 3 jusqu’à la Q2, le pilote de la Scuderia se dit plutôt satisfait de cette performance. Le fait qu’il embarque le moteur de spécification précédente après avoir abîmé l’ADUO2 à Monza ne l’a pas aidé, et il reconnait qu’il aurait eu du mal à faire mieux, même si son tour n’était pas parfait.

A noter que le Monégasque est sous enquête pour ne pas avoir respecté le chrono minimal à respecter entre deux lignes de Safety Car en piste, mais cela ne donne jamais lieu à des sanctions, et il devrait donc bien s’élancer cinquième.

"Je me sens bien, je pense que le tour était plutôt bon en Q3, c’était une qualification piégeuse, il faut tout donner en Q3 et je l’ai fait. Mais je pense que j’ai été à la limite dans certains virages" a déclaré Leclerc.

"Je pense que la voiture pouvait faire un mieux, et je perdais un peu en ligne droite car j’ai l’ancien moteur. Mais c’est de ma faute, j’ai quand même fait un bon travail quand même, on a maximisé notre potentiel, et c’est le jeu sur un nouveau circuit."

Interrogé sur ce qu’il attend de la course, Leclerc reconnait que la difficulté sera la gestion des gommes, avec un asphalte qui dépassera 50 degrés et un circuit qui met les gommes à l’épreuve. Ce sera une des clés d’un bon résultat, en plus d’un départ solide.

"Ce sera difficile pour dépasser, le départ va être primordial, je pense que la dégradation des pneus va jouer un rôle important aussi, on a senti des dégâts à l’avant, donc on devra voir si c’est mieux demain, et si ce n’est pas le cas, la gestion sera importante et on verra si on peut dépasser."