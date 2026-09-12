Antonelli se félicite d’un ’tour propre’ même s’il a raté la pole du GP d’Espagne

Andrea Kimi Antonelli espérait signer la pole position à Madrid, mais c’est Lando Norris qui l’a battu pour 11 millièmes de seconde lors de la qualification du GP d’Espagne. Le pilote Mercedes F1 a toutefois fait la bonne opération du jour puisqu’il s’élancera en première ligne au départ de la course, plusieurs places devant son équipier et principal rival au championnat.

Interrogé sur ce qu’il s’attendait à réaliser en qualification, l’Italien admet qu’il pensait avoir réussi un tour suffisant pour signer la pole position, et qu’il a été surpris par la performance réalisée par Norris à la toute fin de la séance.

"Je pensais que c’était un bon tour, mais ce gars a fait mieux ! Un bon travail de leur part. De mon côté, une qualification très intense, difficile d’avoir un bon équilibre avec une piste si chaude" a déclaré le leader du championnat.

Il se félicite toutefois d’avoir signé un tour propre et d’avoir réussi à ne pas commettre d’erreur, tout en affichant un rythme élevé. Désormais, il se tourne vers la course pour espérer continuer à creuser l’écart sur Lewis Hamilton et George Russell, qualifiés quatrième et sixième.

"Mais mon tour était propre, c’est difficile de tout mettre bout à bout sur un circuit comme celui-là, j’ai fait un bon travail et j’ai hâte de voir ce qu’on pourra faire en course demain."

A noter que l’Italien, leader du championnat, et Charles Leclerc, qualifié cinquième, font tous deux l’objet d’une enquête pour avoir roulé inutilement lentement entre les lignes de voiture de sécurité durant la Q3. Le genre d’infraction en général classée sans suite par les commissaires car, en qualifications, il faut laisser passer les pilotes dans un tour rapide. Mais il faut le noter au cas où une autre cause serait retenue.