Verstappen a connu une course ’plus difficile’ que prévu mais termine deuxième

Max Verstappen a terminé deuxième du Grand Prix de Singapour après avoir connu une course difficile durant laquelle il s’est plaint de sa Red Bull RB21, de problèmes de tenue de route, de descentes de rapport et de performance. Un départ en pneus tendres l’a obligé à contrôler sa course mais il espérait en profiter dans les premiers virages, ce qui n’a pas été le cas.

Il reprend trois points à Lando Norris et six à Oscar Piastri. Au championnat, il est donc à 63 points du leader, et à 41 points de la deuxième place, avec six courses et trois Sprints restants, ce qui ne l’écarte pas encore de la course au titre mondial.

"La piste venait seulement de sécher et en partant du côté sale, on espérait faire quelque chose de différent, car si vous passez au premier virage vous restez devant, s’il ne se passe rien de fou. Mais ça n’a pas fonctionné, et le premier relais était surtout concentré sur la survie avec le pneu tendre, pour le rallonger" a déclaré Verstappen.

Victime de divers problèmes sur sa voiture, il souhaite comprendre ce qui l’a parfois amené à subir des difficultés de pilotage, avec notamment une erreur importante en milieu de course. Mais il ne pense pas qu’il aurait pu aller chercher Russell.

"Malheureusement, la course a été plus difficile que je l’espérais pour différentes raisons, il y a quelques petites choses que l’on doit comprendre, pourquoi ces choses ne se sont pas bien passées. Mais ici, même avec un meilleur rythme, vous ne pouvez pas passer s’il ne se passe rien de fou, donc deuxième était le meilleur résultat possible."