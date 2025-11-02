Marko pense que l’IndyCar pourrait relancer Mick Schumacher

Le Dr Helmut Marko estime qu’un passage en IndyCar pourrait représenter une "bonne étape" pour Mick Schumacher, alors que l’Allemand n’a pas réussi à retrouver un volant à temps plein en Formule 1.

Le conseiller de Red Bull pour le sport automobile met toutefois en garde contre la dangerosité de la discipline américaine, notamment sur les circuits ovales, rejoignant ainsi l’avis de l’oncle de Mick, Ralf Schumacher.

Après avoir disputé ses deux saisons de F1 avec Haas en 2021 et 2022, Mick Schumacher n’a plus retrouvé de place de titulaire. Depuis, le fils du septuple champion du monde a occupé un rôle de pilote de réserve chez Mercedes, tout en s’engageant parallèlement avec Alpine en endurance. Malgré cette double activité, aucune porte ne s’est ouverte pour lui en F1.

Face à ce constat, le pilote de 26 ans explore désormais d’autres horizons. Récemment, il a effectué un test prometteur avec l’écurie Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) en IndyCar. Un essai jugé encourageant, même s’il ne devrait pas déboucher sur un volant pour la saison 2026, l’équipe ayant déjà confirmé ses trois pilotes : Graham Rahal, Devlin DeFrancesco et Louis Foster.

Cette première incursion outre-Atlantique pourrait toutefois poser les bases d’une future carrière dans la série américaine.

"Cette série est bonne, très compétitive… Une bonne étape pour Mick. Il a réalisé un test très encourageant là-bas. S’il se sent à l’aise en Amérique, qu’il apprend les astuces des ovales, et il lui faudra quelques courses pour cela, alors tout se passera certainement bien."

Marko a également évoqué le parcours de Juan Pablo Montoya, qui avait remporté les 500 Miles d’Indianapolis avant de rejoindre la F1 en 2001 et d’y décrocher sept victoires.

Mais si l’Autrichien voit dans l’IndyCar une belle opportunité pour relancer la carrière de Schumacher, il n’en reste pas moins prudent. Marko n’a pas manqué de souligner les risques élevés liés à la vitesse et à la nature des courses sur ovales.

"Ce serait trop dangereux pour moi," a confié l’ancien pilote. "À une vitesse moyenne pouvant atteindre 340 km/h, il y a un risque d’accidents graves. Dans un tel cas, c’est généralement un gros crash."