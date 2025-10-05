’J’ai tout donné’ : Norris se félicite d’un podium et du titre pour McLaren F1

Lando Norris a terminé troisième du Grand Prix de Singapour après un très bon départ et un deuxième virage dans lequel il a touché son équipier, Oscar Piastri, provoquant l’ire de ce dernier. Sa fin de course a été passée derrière Max Verstappen mais il n’a pas réussi à lui reprendre la deuxième position.

Le pilote McLaren F1 revient à 22 points de Piastri et garde 41 points de marge sur Verstappen, ce qui n’est pas une mauvaise opération, en plus du fait que McLaren remporte le titre mondial des constructeurs grâce à ce bon résultat d’ensemble, avec six week-ends à disputer.

"Ca va pas mal, je pourrais y retourner !" a plaisanté le Britannique en réponse à une question de Jenson Button sur le fait qu’il semblait accablé par la chaleur après une course très intense durant laquelle il n’a pas pu boire.

"Max n’a pas fait une seule erreur, j’ai tout donné, j’étais proche et il y a des moments où nous étions côte à côte à se battre. Mais c’était trop difficile de dépasser et c’est dommage car le rythme était présent et j’avais des pneus plus frais. Mais je suis troisième, l’équipe est championne donc je suis content."

Les premiers virages ont été marqués par un léger contact avec Verstappen qui a cassé son aileron, et une correction de trajectoire qui l’a fait percuter son équipier. Mais Norris se défend en expliquant que la piste était très précaire en termes d’adhérence.

"C’était très glissant car c’était encore humide, mais c’est la course, je suis passé à l’intérieur, j’ai eu une petite correction, j’aurais aimé faire encore mieux, mais je suis quand même content de mon résultat."