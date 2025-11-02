’Je ne le saurai jamais vraiment’ : Lawson revient sur sa chute chez Red Bull

Liam Lawson dresse un premier bilan lucide de sa saison 2025, marquée par un début d’année mouvementé et une descente aussi rapide que brutale de Red Bull à Racing Bulls.

Promu aux côtés de Max Verstappen pour remplacer Sergio Pérez, le Néo-Zélandais n’a eu droit qu’à deux Grands Prix sous les couleurs de l’écurie mère avant d’être rétrogradé. Une décision choc de la part de Red Bull, qui a préféré repositionner Yuki Tsunoda aux côtés du quadruple champion du monde, renvoyant Lawson chez Racing Bulls.

Depuis son retour à Faenza, Lawson a cependant retrouvé son rythme et son assurance. Après quelques courses d’adaptation nécessaires pour se réhabituer à l’environnement de l’équipe sœur, Lawson a progressivement regagné confiance et performance, se mesurant régulièrement à Isack Hadjar, pressenti pour devenir le prochain équipier de Verstappen.

Le point culminant de sa saison reste son impressionnante cinquième place à Bakou, obtenue à la régulière et au terme d’une défense solide face à Tsunoda et Lando Norris. Une performance qui a rappelé pourquoi Red Bull avait initialement misé sur lui.

Interrogé sur son éviction prématurée de Red Bull et sur le fait de savoir s’il se sent finalement mieux depuis ce retour forcé chez Racing Bulls, Lawson répond avec franchise : "Honnêtement, je ne le saurai jamais vraiment."

"Je peux évidemment jeter un œil en arrière sur cette saison, et je pense avoir trouvé beaucoup de choses positives au fil de l’année, des éléments qui m’ont aidés à progresser."

Le Néo-Zélandais reconnaît également que ce passage par la case "reconstruction" lui a permis de mieux comprendre ses forces et faiblesses.

"Je peux dire avec confiance que je suis dans une position bien plus confortable aujourd’hui, surtout par rapport au moment où j’ai dû faire le changement d’équipe en début de saison. Au départ, on passe son temps à courir après le rythme, mais plus la saison avançait, plus je me suis senti à l’aise."

Avec le recul, Lawson admet que cette expérience, aussi frustrante soit-elle, lui a offert une réelle opportunité d’apprentissage.

"Comme je l’ai déjà dit, on peut toujours regarder en arrière et se dire qu’on aurait pu faire mieux. D’un point de vue statistique, c’est clairement meilleur aujourd’hui. Mais sur le plan personnel, il y a toujours des choses sur lesquelles je reviendrai pour apprendre et que j’essaierai de garder à l’esprit pour mes futures expériences en course."