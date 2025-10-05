Vainqueur, Russell ’ne sait pas’ pourquoi il était si rapide mais a dominé ’quand ça comptait’

George Russell a dominé la course du Grand Prix de Singapour depuis la pole position, grâce à un bon départ et un premier relais très rapide. Le pilote Mercedes F1 a contrôlé son avance malgré des retardataires à dépasser tout au long du deuxième relais, lui permettant de signer sa deuxième victoire de la saison.

C’est une bonne occasion pour lui de faire oublier son accident en 2023 alors qu’il était dans le groupe de tête, même s’il reconnait qu’il ne sait pas pourquoi sa W16 était si performante dans les rues du circuit de Marina Bay.

"C’est incroyable, surtout après ce qui s’était passé il y a deux ans, une occasion manquée qu’on a bien compensée aujourd’hui. Je suis très reconnaissant envers l’équipe qui a fait un très bon travail tout le week-end, je ne sais pas d’où venait cette performance mais je suis très content" a déclaré Russell.

"Vendredi était une journée très difficile pour de nombreuses raisons, je n’étais pas à l’aise. Mais en arrivant en Q3 j’étais à l’aise dans la voiture et c’était là que ça comptait. J’étais nerveux au départ en voyant Max en tendres mais j’ai pu creuser l’écart dans le premier relais."

Le Britannique reconnait qu’il n’avait pas du tout imaginé un si bon week-end sur ce circuit, mais il ne s’attend pas à ce que ce soit la norme sur la fin de saison : "Je l’ai dit hier, si je devais faire une liste des courses que je pensais gagner cette année, elle aurait été en bas de la liste."

"On doit donc comprendre pourquoi la performance était si bonne. J’espère qu’on pourra la garder toute la fin de saison, mais Lando était très rapide, il a été à une demi-seconde de Max toute la course et ce n’est pas simple sur ce circuit. On se contente de cette performance pour aujourd’hui et on verra à Austin."