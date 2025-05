Perez de retour en F1 avec Cadillac en 2026, ce serait fait !

L’accord est conclu, selon le plus grand journal européen : Sergio Perez revient en Formule 1.

Cette nouvelle intervient peu après l’accord conclu entre la Formule 1 et les organisateurs du Grand Prix annuel du Mexique pour une prolongation de contrat de trois ans.

Cette période (2026-2028) correspond parfaitement aux fortes rumeurs qui circulent dans le paddock du Grand Prix de Miami concernant la durée du nouveau contrat de Perez avec Cadillac – qui fera ses débuts l’année prochaine en tant que onzième écurie de F1.

Il y a quelques jours, Carlos Slim, principal soutien de Perez, a admis que le pilote de 35 ans recherchait "quelque chose qui puisse le passionner et qui puisse lui représenter un défi".

Perez, six fois vainqueur de Grands Prix, est actuellement à Miami, où il réside, cette semaine. Cadillac organise un événement « tapis rouge » samedi soir, où il y aura un possible dévoilement de ce que pourrait être la livrée de la Formule 1 de 2026 ou, au minimum, de la charte graphique qui sera employée.

Mais l’annonce de Sergio Perez en tant que premier pilote n’est pas annoncée au programme.

Ce qui n’empêche pas le journal Bild, le plus grand tirage allemand et européen, de déclarer avec assurance : "Nous avons appris que l’accord entre Cadillac et le Mexicain est finalisé depuis des mois."

Le journaliste Enrico Ahlig a poursuivi : "Sergio Perez apporte expérience et pouvoir de sponsoring, exactement ce dont une nouvelle équipe d’usine a besoin."

"Lors de son passage chez Red Bull, il a démontré que, dans de bonnes conditions, il pouvait même gagner des courses."

Dans le paddock de Miami, la rumeur a évidemment fortement circulé hier lors de la journée presse mais certains médias, comme le nôtre, demandent une certaine prudence quant à cette information : si les contacts sont bien avérés et constants depuis des mois, il n’y a pas encore la possibilité de confirmer de manière sûre et certaine une signature selon les sources bien informées habituelles.